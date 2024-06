Somogyi Zoltán: Magyar Péter politikai üzenete abból állt, hogy ő egy jó fideszes

A választók egy részének már elege van a kormányoldalból és a hagyományos ellenzékből is, erre érzett rá jól Magyar Péter Somogyi Zoltán szerint. A szociológus azonban kiemelte, a Tisza Párt alelnökéknek hirtelen jött sikere nem csupán abban rejlett, hogy az egész politikai rendszerrel szemben kritikát fogalmazott meg, hanem hogy a magánéletét is ügyesen használta fel a kampány során.

Bulvárt csinált a politikai tevékenységéből, amit az emberek kifejezetten szeretnek, és amire különösen érzékenyek.

– jelentette ki.

Somogyi megjegyezte azt is: a többi ellenzéki szereplő úgy gondolkodott a Budapesten kívüli világról, hogy oda nem érdemes kampányolni menni, mert ott nincs terep számukra, az a Fideszé. Magyar azonban bebizonyította, hogy itt is lehet keresnivalója az embernek, ráadásul miközben felmondta a korábbi ellenzéki „sztenderdeket”, azt a politikai üzenetet is megfogalmazta, hogy ő valójában egy jó fideszes. Ezért tudott szerinte több irányból is szavazókat megmozgatni.

A szociológus szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy 2026-ban is sikerre van ítélve a Tisza Párt, ahhoz ugyanis, hogy tartósan meg tudjon tapadni a közéletben, pártépítésre van szükség. Magyarnak pedig továbbra is váratlan dolgokat kell húznia, különben ő is unalmas politikussá válik.

Somogyi Zoltán a baloldali és liberális pártokról is kifejtette a véleményét. Szerinte a Momentum stratégiai hibát követett el azzal, hogy egy olyan kampányt vittek, aminek a fókusza egészen máshol volt, mint a választók érdeklődése.

Ha egy pártnak nincsen erőteljes politikai mondanivalója, akkor így jár.

Ennek ellenére nem írná le a pártot, mert szerinte az elért eredményük alapján még lenne okuk a bizakodásra, félő azonban, hogy saját magukat fogják felemészteni a belső marcangolásukkal.

Úgy véli, a Demokratikus Koalíció sincs olyan rossz helyzetben, mint ahogy azt sokan látják, szerinte ugyanis a baloldal még bőven rendelkezik infrastruktúrával ahhoz, hogy felálljon ebből a vereségből, és újraszervezze magát, akár a meglévő arcaival is.

A műsorban szóba került a kormányoldal is, amelynek szerinte szintén reagálni kell az új kihívásokra. Somogyi úgy gondolja, az ellenzéken belüli átrendeződés miatt már nem lehet azt állítani, hogy egyértelműen Gyurcsány Ferenc lenne az ellenzék vezetője, ezért a Fidesznek új stratégiára van szüksége. Kiemelte azt is, hogy a nemzetközi térben sem úgy alakultak a folyamatok, mint ahogyan arra Orbán Viktor számított.

Somogyi szerint a magyar miniszterelnök stratégiája az volt, hogy kihozza a Fideszt az Európai Néppártból, megvárja az európai parlamenti választást, ahol majd extrém módon megerősödik a radikális jobboldal, és ő azt majd utána megszervezi. Ez szerinte nem jött be, mert elmaradt az a fajta jobboldali fordulat, amire Orbán várt, így már csak abban reménykedhet, az Egyesült Államokban bejönnek a számításai, és Trump győzni tud.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról. Ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Konkrétan Rónai Egonnal legújabb részét, ide kattintsanak:

(Borítókép: Somogyi Zoltán. Fotó: Fekete Tímea / Index)