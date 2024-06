Demszky Gábor tanácsot adott Karácsony Gergelynek

Demszky Gábor egyik legutóbbi Facebook-bejegyzésében leírta, hogy öt cikluson, vagyis húsz esztendőn át volt példaképe Podmaniczky Frigyes, és szerinte ha Budapest világvárosi szintre emeléséhez nevet társítunk, akkor az ő neve kell hogy eszünkbe jusson.

Kiemelte, hogy most, egy új önkormányzati ciklus kezdetén, érdemes felidézni Podmaniczky Frigyes ma is aktuális gondolatait, miszerint: „Budapesten a fő teendők csak úgy fognak célszerűen s a jövőt tekintve hasznosan véghezvitetni, ha az arra szükséges pénzerőt az ország ajánlja fel, s ha ez a pénzerő által elérendő felett ismét az ország őrködik.”

Megjegyezte, hogy Podmaniczky mellett ott állt Andrássy Gyula külügyminiszter, később miniszterelnök, ezzel szemben viszont szerinte az Orbán Viktor kormányfő által létrehozott rezsim a fővárost ellenségként kezeli.

Arról, hogy most mi a teendő, szerdán beszélgettek Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Demszky Gábor szerint újra meg kell hirdetni az egyszer már sikerre vitt összefogás programját, amely a főváros hétéves fejlesztési tervén alapul. Budapest egykori főpolgármestere azt is kiemelte, hogy a Tisza Pártnak is érdeke ennek a hosszú távú tervnek a megvalósítása.

Ezzel a tervvel szakmai alapra lehet helyezni a gyakorta ostoba, politikai vitákat, és ha megvannak hozzá a partnerek, akkor meg lehet vele keresni a kormányt. Amennyiben elutasítják, kitérnek, akkor saját sírjukat ássák, ha egyes pontjait elfogadják, akkor a terv kidolgozóit dicsérik, és a közjót szolgálják

– hangsúlyozta posztjában Demszky Gábor, majd hozzátette, hogy tudja, hogy az utóbbinak kisebb az esélye, de szerinte „révbe kell juttatni Budapest hajóját”.

Demszky Gábor korábban többször is írt arról, hogy Karácsony Gergelynek meg kellene keresnie Magyar Pétert, és össze kellene fogniuk, mivel szerinte a Tisza Párt alelnöke nem győzhet 2026-ban, ha a fővárosban a pártja nem mutat fel eredményeket.