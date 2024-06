Orbán Viktor régi szövetségesei – a Giorgia Meloni kormányfő vezette Olasz Testvérek és a Jaroslaw Kaczynski nevével fémjelzett lengyel Jog és Igazságosság párt – hiába az Európai Konzervatívok és Reformisták meghatározó erői, mégis úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerül hivatalosan is megpecsételni a barátságukat. Olasz lapértesülések szerint a Fidesz azért nem csatlakozik az ECR-hez, mert Giorgia Meloni kikosarazta, ugyanakkor a frakció társelnöke, Nicola Procaccini szerint a Fidesz hivatalosan nem is jelentkezett hozzájuk. A Fidesz egyelőre annyit közölt, hogy még tárgyalnak.

Kocsis Máté még szerdán jelentette be, hogy soha nem csatlakoznának egy olyan pártcsoporthoz az EP-ben, amelynek tagja a „radikális magyarellenes álláspontjáról” elhíresült Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

A szélsőségesen magyarellenes román AUR-t felvették az ECR frakciójába. Szó sem lehet arról, hogy a Fidesz ilyen párttal üljön egy frakcióban az Európai Parlamentben! Kizárt

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Az AUR öt tagját aznap vették fel az ECR-be, abba a frakcióba, ahová a magyar kormánypárt is hosszú ideje készült – írja a Népszava . Ezzel immár 83-ra emelkedett a létszáma, amivel az Európai Parlament harmadik legnagyobb politikai csoportjává vált, megelőzve a liberális Újítsuk meg Európát frakciót.

Kocsis Máté nyilatkozatát Nicola Procaccini, az Európai Parlament (EP) Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) politikai csoportjának társelnöke is kommentálta.

A Fidesz soha nem nyújtott be kérelmet a frakcióhoz való csatlakozásra

– mondta a politikus.

Nicola Procaccini a Népszava kérdéseire válaszolva azt is világosan elmondta, hogy az euroszkeptikus ECR-be felvételiző pártoknak nyíltan deklarálniuk kell, hogy támogatják Ukrajna honvédő harcát Oroszországgal szemben. „Ha a Fidesz szeretne belépni, neki is ezt kellene tennie, amennyiben a tagok megkövetelnék tőle” - fogalmazott Procaccini.

A Financial Times című brit lap szerint az AUR-t biztonsági kockázatok miatt kitiltották Ukrajnából és Moldovából is. Nicola Procaccini az erre vonatkozó újságírói kérdésre közölte, hogy belépésük előtt a románok aláírtak egy hivatalos nyilatkozatot, amelyben nyomatékosítják, hogy a háborúban Ukrajna pártján állnak. „ Enélkül nem lehetnének a frakció tagjai, ez abszolút követelmény” – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy pártcsoportjuk az ukránok harcának legelkötelezettebb támogatója és a következő öt évben is az marad.

Orbán Viktor régi szövetségesei – Giorgia Meloni kormányfő vezette Olasz Testvérek és a Jaroslaw Kaczynski nevével fémjelzett lengyel Jog és Igazságosság párt – hiába a frakció meghatározó erői, mégis úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerül hivatalosan, parlamenti szinten is megpecsételni a barátságukat.

A Corriere della Sera olasz lap értesülése szerint ugyanakkor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök utasította el Orbán Viktor kívánságát, így a Fidesz azért csatlakozhat az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) nevű európai parlamenti frakcióhoz. Mint írják, a Fidesz felvételének több hátránya lenne, mint előnye, ezért zárva tartják előttük az ajtókat. Az olasz lap azt írja, hogy korábban a frakció több pártja is jelezte, hogy nem kérnek a magyar miniszterelnökből, mivel Orbán Viktort az ECR több tagja is „vállalhatatlannak” tartja, és a belgáktól a finnekig többen is világossá tették, hogy a Fidesz csatlakozása esetén ők távoznak.

A Fidesz annyit közölt, hogy zajlanak a tárgyalások

Az ATV Híradója megkérdezte a Fidesztől, hogy igaz-e a hír, miszerint Giorgia Meloni nemet mondott a Fidesz csatlakozási kérelmére, a párt azonban csak annyit válaszolt, hogy a tárgyalások jelenleg is zajlanak.

Az EP politikai csoportjainak nem hivatalosan július 4-ig, hivatalosan július 15-ig kell megalakulniuk, addig zajlik a pártok helyezkedése jobbra és balra egyaránt. Az egyelőre pártában maradt magyar kormánypártnak addig van ideje szövetséget kötni, leginkább már csak a szélsőjobboldalon.