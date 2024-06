Az Európai Unió több mint másfél hónap után megállapodott a tizennegyedik szankciós csomagról, amely többek között már az orosz LNG-szállításokat is érinti.

Azután került sor erre, hogy hosszú ideig Magyarország és a saját exportlehetőségeinek leszűkülésétől tartó Németország is hátráltatta annak elfogadását. A Szabad Európa szerint a magyar kormány végül még a németek előtt módosította álláspontját. A lap értesülései szerint azonban a magyar kormánynak bőven megvolt az oka a vétó feladására, ugyanis cserébe „horizontális mentességet járt ki a Paks II. nukleáris projektnek”.

Ez pedig azt jelentheti, hogy a magyar atomprojekt nemcsak most, hanem a jövőben is mentesülhet az oroszellenes szankcióktól.

Emlékeztetnek, hogy a kormány a korábbi csomagoknál is kivonatta a Paks II.-t a szankciók köréből, de eddig ez mindig eseti alapon történt. Ehhez képest nagy előrelépést jelent, ha mostantól általános mentesítést fog élvezni a projekt.

A portál forrásai szerint ugyanakkor „ez az engedmény nem változtat a magyar kormány hozzáállásán, miszerint ellenez minden nukleáris kérdéssel kapcsolatos szankciót, így azt is, hogy szankcionálják a Roszatom vezetőit a zaporizzsjai atomerőmű orosz elfoglalásában és működtetésében játszott szerepük miatt”. A magyar kormány korábban az ellátásbiztonságra hivatkozva kizárta minden, az orosz gázszektort sújtó büntetőintézkedés támogatását.

Ez akkor is figyelemre méltó fejlemény, ha a most elfogadott intézkedések nem érintik az orosz cseppfolyós földgáz Európába történő szállítását, csupán a harmadik országokba újraexportálását tiltják európai (alapvetően belga és francia) kikötőkből. Emellett betiltják a beruházást is az orosz LNG-projektekbe, elsősorban az Északi-tenger környékieket illetően