A Főkert hűsítő szigettel segít a budapestieknek átvészelni a kánikulát

Látványos elemmel segít a Főkert átvészelni a hőséget a budapestieknek. A főváros két pontján szalagokkal és növényzettel díszített hűsítő szigeteket helyeztek el. Közleményükben az általuk üzemeltetett ivókútakra is felhívták a figyelmet, melyeknek elhelyezkedéséről a BP Futárban tájékozódhatunk.

A Főkert a város két forgalmas pontján – a Móricz Zsigmond körtéren és a Baross téren – hűsítő szigetekkel segíti a járókelőket és a buszra várakozókat a kánikulában – tudatták Facebook posztjukban.

„A fémállványokon vidám színű szalagok gondoskodnak az árnyékolásról, pihenjetek meg az alattuk kihelyezett lócákon! A hűsítésről borostyánfalakkal és a Móriczon három, a Baross téren négy darab konténerbe ültetett koros fával is gondoskodunk” – áll a közleményükben.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a nagy hőségben a vízutánpótlás is nagyon fontos, ezért senki se hagyja otthon a kulacsát, ugyanis amennyiben kiürült, a Főkert által üzemeltetett ivókutaknál is újratölthetik friss, hideg vízzel. A hozzánk legközelebb eső ivókútról a BP Futárban tájékozódhatunk.

A pénteki előrejelzés szerint a megnövekvő fátyolfelhőzet, illetve szaharai por szűri, teszi bágyadttá a napsütést, de csapadék nem valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 31 és 36 fok között várható. A déli országrészben ennél kissé melegebb, északkeleten hűvösebb is lehet az idő. Késő estére is csak 24 és 31 fok közé hűl le a levegő.

A szombati napra vonatkozó előrejelzést ide kattintva olvashatják el.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras