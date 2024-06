NGM: a melegben be kell tartani a munkavédelmi szabályokat

Gondolni kell a hőségben is a dolgozók egészségvédelmére – mondta az Inforádiónak Zöld-Nagy Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. Felsorolta a legfontosabb intézkedéseket, amiket ilyenkor be kell tartani.

Harmadfokú hőségriasztást adott ki a Hungaromet, emiatt fontos, hogy a melegben is betartsák a munkavédelmi szabályokat – mondta az Inforádiónak Zöld-Nagy Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.

Kiemelte, hogy zárt helyen a 24 fok feletti, a szabadban pedig a 25 fok feletti értéket meghaladó hőmérséklet tekinthető veszélyesnek az egészségre, ekkor ad ki az országos tiszti főorvos a hőség miatt figyelmeztetést.

Zárt helyi munkavégzésnél ez a teendő

Biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletű, nagyjából 14-16 fokos hőmérsékletű ivóvizet irodában vagy zárt helyen. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt. A klímaberendezést használat előtt érdemes kitisztítani, mert súlyos betegséget okozhatnak a benne lévő baktériumok.

Az is fontos, hogy klimatizált helyiségből ne lépjünk azonnal ki a forróságba, vagy fordítva. Érdemes a klímát úgy beállítani, hogy mindössze öt fok hőmérsékleti különbség legyen. Ezt nevezzük zsilipelésnek. Ha nem tudunk klímás helyen dolgozni, akkor pedig érdemes rotációban végezni a munkát beltérben is. Óránként, kétóránként érdemes cserélni a dolgozókat.

Szabadtéri munkavégzésnél így kell eljárni

Lehetőleg felváltva tartózkodjanak a tűző napon a dolgozók, ha szabadtéren dolgoznak. 11 és 15 óra között, ha van rá mód, árnyékos helyen folyjon a munka. Fontos a könnyű, világos színű és lazán viselhető ruházat viselése. Érdemes kinevezni valakit, aki figyeli a hőgutára utaló jeleket. Mindig legyen elérhető távolságban mobiltelefon, ha orvosi segítségre lenne szükség, emellett fontos kerülni az alkoholos vagy magas koffein- és cukortartalmú italok fogyasztását. Próbálják a víz- és sópótlást, valamint a védőitalt biztosítani.

Nagyon fontos a tudatosság mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről

– hívta fel a figyelmet.

Arra is kitért, hogy végig kell gondolni ilyenkor a munkaadónak a pontos szervezést, mikor tartanak pihenőt. A tájékoztatás is nagyon fontos ilyenkor. Minden munkatársat el kell látni szerinte megfelelő információkkal. Azt is elmondta, hogyha nem megfelelőek a feltételek a munkavégzéshez, akkor teljes joggal tagadhatja meg a dolgozó a munkavégzést, hiszen veszélyben van az egészsége. Példaként hozta az építkezést és a mezőgazdasági munkát. Ezeknél a tevékenységeknél a legfontosabb árnyékba húzódni 11 és 15 óra között.

