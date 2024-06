Megtaláltuk a vállalkozót, akit Magyar Péter megnevezett a törölt posztjában

Magyar Péter dulakodásba fulladt csütörtöki bulizásán a világbajnok táncos, ingatlanfejlesztő és autókereskedő, Kollár Steve is ott volt. Az Indexnek beszélt a politikussal való kapcsolatáról, de a kialakult konfliktusról is ejtett néhány szót, miközben arra kerestük a választ, miért említette meg őt később törölt posztjában a Tisza Párt alelnöke.

Kollár Steve, a „magyar Terminátor” egy rakás címet begyűjtött már: volt világbajnok táncos, ingatlanfejlesztő és autókereskedő, szerepelt több tehetségkutatóban is. Egy korábbi cikk szerint több bedőlt vállalkozását követően egy ötletnek köszönhetően „akkor is pénzt keres, amikor alszik”. Egy időben Arnold Schwarzenegger dublőre volt, aki személyesen is elismerte a munkáját.

Csütörtök éjszaka találkozott Magyar Péterrel azon a budapesti szórakozóhelyen, ahonnan kivezették a Tisza Párt alelnökét. A Media1 korábban arról írt, Magyar Péter is posztolt a Facebookon az incidensről, amelyben megnevezte őt, de a bejegyzése hamar elérhetetlenné vált.

A lap egyik olvasója azonban még az eltávolítás előtt megörökítette annak tartalmát, amely így szólt: „jót buliztunk volna, de Tóniék nem szerették volna hagyni, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Hajrá Steve Klorrár, hajrá Megafon...”.

„Nincs köztünk mély baráti kapcsolat”

„Meglepődtem” – nyilatkozta az Indexnek a háromszoros világ- és Európa-bajnok electric boogie versenyző, a Cápák között és a Hungary's got Talent című műsorban is feltűnt Kollár Steve, amikor arról kérdeztük, hallott-e Magyar Péter törölt bejegyzéséről.

Elmondása szerint eljutott hozzá a poszt híre, viszont amikor keresni kezdte, már nem találta. Az estével kapcsolatban mindössze annyit mondott, hogy találkozott a Tisza Párt alelnökével a szórakozóhelyen, azonban olyan gyorsan történtek az események, hogy fel sem tudta fogni, mi történik.

Ott voltam a helyszínen, Péter odajött hozzám, pár mondatot váltottunk, és utána később megtörtént a dulakodás, és az, hogy őt kirakták

– fogalmazott az Indexnek Kollár Steve, aki a dulakodásból nem sokat látott: „Álltam a bárpultnál, és utána oldalra mentek el többen. Utána már nem figyeltem a történteket”.

A dulakodás körülményei továbbra sem tisztázódtak. A testépítő a Magyar Péterrel való kapcsolatáról azt mondta: „Nincs köztünk mély baráti kapcsolat, futólag ismerjük egymást Péterrel. Nem volt különösen rossz élmény az a pár mondat, amit beszéltünk. Nem tudom, kivel beszélgetett még, olyan nagy tömeg volt, és hirtelen történtek az események.”

Magyar Pétert kivezették a szórakozóhelyről

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Magyar Péter dulakodásba keveredett egy budapesti szórakozóhelyen csütörtök éjszaka. Az Indexnek nyilatkozó szemtanú szerint a Tisza Párt alelnöke a tánctér szélén szólalkozott össze egy férfival.

AZt NEM HALLOTTA, HOGY MIKET MONDTAK EGYMÁSNAK, DE A MÁSIK FÉRFI RÁFOGOTT MAGYAR PÉTER NYAKÁRA, MAJD DULAKODNI KEZDTEK. UTÁNA JÖTTEK A BIZTONSÁGIAK, ÉS SZÉTVÁLASZTOTTÁK ŐKET.

Később a biztonsági őrök kivezették a szórakozóhelyről a politikust, miután nem akart távozni a felszólítást követően sem. Több vendég is levideózta a történteket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt közölte, hogy egy bejelentés kapcsán „garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást”. Információink szerint Magyar Péter elvette és eldobta az egyik őt videózó vendég telefonját, és emiatt a férfi feljelentést tett.

A Tisza Párt alelnöke ezután egy posztot tett közzé a Facebookon, amelyben azt írja, hogy csütörtök este „több tucat fiatal társaságában jó hangulatú buliban táncoltunk a belvárosban, amíg egy fideszes, fizetett provokátor tönkre nem tette az esténket”.

Ez a férfi már a korábbi estéken is követett minket. Egy célja volt, hogy csapdába csaljon. Külön hangsúlyozta, hogy ő lesz az, aki engem tönkre fog tenni

– írta bejegyzésében.

Magyar Péter úgy folytatta, hogy a provokátor először a pult mellett állt, onnan kamerázott. „Aztán közelebb jött, a fiatalok arcába kamerázott, vállalhatatlan trágárságokat kiabált felém, mindent elkövetett, hogy balhé legyen. Sajnos sikerrel járt” – tette hozzá.

Magyar Péter azt írta, ezután a férfi több mint 30 percig követte őt az utcán, és elmondása szerint „fiatal egyetemisták segítettek megakadályozni, hogy nagyobb baj történjen”.

Amit a kormánypropaganda állít az esetről, abból egy szó sem igaz, sem zaklatás, sem hasonlók nem történtek. Az egész esetről rendelkezésünkre állnak a videófelvételek. Minden olyan sajtóorgánummal szemben eljárást indítunk, amelyek a tényeket szándékosan elferdítik

– magyarázta.

Az esetről több videó is készült:

Magyar Péter dulakodásba keveredett egy szórakozóhelyen, biztonsági őrök vezették ki

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban „nemcsak a barátaimmal, a szeretteimmel, a volt feleségemmel, de a gyerekeimmel való kapcsolatomat is igyekezett tönkretenni a propaganda és a provokátorok hada”.

„Lelkileg borzasztó megterhelő heteken vagyok túl. Ember vagyok, hibáztam. Mindenkitől elnézést kérek, akit a történtekkel megbántottam” – zárta bejegyzését Magyar Péter.