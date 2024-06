Soproni Tamás: Bekaptunk egy nagy ütést, de talpon maradtunk

Az Indexnek adott interjúban Soproni Tamás többek között kijelentette:

„Nem aggódom a Momentumért, van egy erős közösségünk, és ebben mások vagyunk, mint a legtöbb párt.”

„Ahogy én látom, a 2022-ben összefogott ellenzéki pártok közül már csak ketten maradtunk életben: a DK és mi.”

„Lehet, hogy most egy kicsit leülünk a ring sarkába, miközben az edző pörgeti a fejünk felett a törülközőt, de szerencsére innen még fel lehet állni.”

„Nem szeretném a Fideszt egy progresszívebb Fideszre lecserélni, de egyelőre nehéz megválaszolni, hogy mit is gondol és milyen is a Tisza Párt.”

„Őszintén azt gondolom, hogy a Momentum négy százalék körüli eredménye még a létezésnek bőven az a szintje, amikor dolgozni és küzdeni kell, nem pedig bedobni a törülközőt.”

„Én egy olyan polgármester vagyok, aki járja az utcákat, és beszélget az emberekkel. Megpróbálok mindenkinek segíteni, akivel csak találkozom.”

„A telefonomban a macskáimról és közterületi problémákról találhatóak fotók: ferde a tábla, kidőlt valami, ott egy szemétkupac.”

„Szomorú a budapestiek számára a Fővárosi Közgyűlés átalakulása.”

„Mindenkit támogatni tudok, aki nem fél továbbvinni az eddigi liberális utat.”

Egy januári interjúban azt mondta, isten ments, hogy visszatérjen az országos politikába. Visszaszívja?

Nem! Tartom, amit mondtam.

Pedig most igencsak szüksége lesz a Momentumnak jó vezetőkre. Polgármesterként bizonyított, nem akar pártvezetőként is, hogy megmentse a Momentumot?

Nem szeretnék országos politikával foglalkozni, és mindig is igyekeztem egyértelművé tenni, hogy nekem Terézváros az első. A mostani választás szerintem be is bizonyította, hogy azok a polgármesterek tudtak újrázni, akik ugyanígy gondolkodtak a saját településükkel kapcsolatban. Az én szerepem a párt építésében az, hogy megmutassuk Terézvárosban, hogyan nézne ki az a Magyarország, amit a Momentum kormányoz. Ez utóbbi nem holnap lesz, de most azzal tudok hozzátenni a párt értékeihez, ha megmutatjuk, hogy itt, a kerületben sikeresen tudunk működni.

Tehát nem indul el az elnöki posztért a Momentum tisztújításán, és az új elnökségnek sem akar a tagja lenni?

Nem és nem.

Mekkora kudarc június 9-e?

Vereséget szenvedtünk. A Tisza Párt annak köszönheti a lendületét, hogy egyelőre nem mondott semmit sem a világról, és most még mindenki: baloldaliak, liberálisok, jobboldaliak, konzervatívok azt látnak bele, amit csak akarnak. Meglátjuk, hogy ezek a választók mennyire elkötelezettek, és vissza lehet-e őket csábítani. Nem aggódom a Momentumért, van egy erős közösségünk, és ebben mások vagyunk, mint a legtöbb párt. Mi nem egy nagy vezető köré szerveződtünk, mint – mondjuk – Gyurcsány Ferenc esetében a DK. A mi keletkezéstörténetünk más: száznegyven fiatal hozta létre a Momentumot, akik nagyjából még mindig együtt vannak, persze azóta másokkal is kibővült a párt. Sajnos – és ez egy önkritika – csak későn mondtuk ki, hogy mi az, ami a párton belüli baloldali és jobboldali érzelmű embereket összeköti: a liberális társadalmi gondolkodásunk. És erre szerintem szükség van Magyarországon.

Nem tartja akkor végzetes kudarcnak a választási eredményüket?

Attól függ, hogy mi lesz a következő lépésünk. Nem szabad többet hibáznunk, és oda kell figyelnünk arra, hogy megtartsuk a Momentum lényegét: Magyarország liberális, legszabadságszeretőbb embereit tömörítő pártja a miénk. Ahogy én látom, a 2022-ben összefogott ellenzéki pártok közül már csak ketten maradtunk életben: a DK és mi. Továbbra is van társadalmi támogatottságunk, amiért felelősséggel tartozunk. Nem lehet csak úgy elfelejteni azokat az elsősorban liberális választókat, akik ránk szavaztak. Megmutatták, hogy igenis van bázisa a liberális értékeknek.

Nincs ez ellentmondásban azzal, hogy 2019-hez képest több mint 175 ezer szavazót veszítettek? Nem jutottak be az Európai Parlamentbe és a Fővárosi Közgyűlésbe sem.

Bekaptunk egy nagy ütést, de talpon maradtunk, és még van egy menet. A Momentumnak nagyon erős közössége van szerte az országban. Több településen is olyan bázissal rendelkezünk, amely több pártnak már nincs. Lehet, hogy most egy kicsit leülünk a ring sarkába, miközben az edző pörgeti a fejünk felett a törülközőt, de szerencsére innen még fel lehet állni.

„Nagyon nagy politikai hiba volt”

Donáth Anna tévútra vezette a pártot?

Nem! Ő mondta ki először, hogy a Momentum alapvetően egy liberális párt, és ez a helyes irány.

Ő mondta ki azt is, hogy nem akar a DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek-összefogással sem európai parlamenti, sem közös budapesti listát. A külön indulás nem volt stratégiai hiba?

Hadd mondjak egy hibát, ami még Donáth Anna elnöksége előtt történt, és sokan felelősek érte az ellenzékben. 2023 elején, amikor már tudtuk, hogy egy napon lesznek az európai parlamenti és az önkormányzati választások, többen, fővárosi polgármesterek leültünk egyeztetni a közös indulásról Karácsony Gergellyel. Arról beszélgettünk, hogy a pártok versengeni fognak egymás ellen, ezért valahogy „le kellene választani” az együttműködést igénylő önkormányzati választásokat. Felvetettük, hogy mi lenne, ha a pártjainkon felülemelkedve létrejönne a budapesti polgármesterek szövetsége.

Közös listán indultunk volna egy civil szervezet keretében. Ha ezt akkor nem fúrják meg a pártok, akkor szerintem most Karácsony Gergelynek többsége van a Fővárosi Közgyűlésben.

Nagyon nagy politikai hiba volt, hogy ezt az ellenzéki pártok nem hagyták, de ebben Donáth Annának nem volt része.

Egész pontosan kik fúrták meg ezt a kezdeményezést?

Az ellenzéki pártok amiatt aggódtak, hogy így még jobban elszakadnának tőlük a polgármesterek. Nem szerették volna, ha a logóik nincsenek ott a neveik mellett.

Mely pártok aggódtak?

Mindegyik. Karácsony Gergely szerintem tudott hatni a Párbeszédre, de például én a Momentumra nem, a DK-t sem tudta befolyásolni Niedermüller Péter. Polgármesteri szintről hiába próbáltunk lobbizni a pártok vezetőinél, egyszerűen nem ment.

Magyar Péter növekvő népszerűsége láttán és a Tisza Párt képbe kerülése után nem volt arról szó, hogy a Momentum mégis közös fővárosi listát állíthatna a DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek-összefogással?

Nem. Tavaly év végén arról még beszélgettünk, hogy a Párbeszéd – Zöldekkel, vagyis Karácsony Gergely csapatával együtt felállíthatnánk egy közös listát, amin szintén több ellenzéki polgármester is rajta lehetett volna. De ebből nem lett semmi sem. Annak azonban örülök, hogy nem lett közös listánk a hárompárti összefogással, mert így a választási vitákon nem kellett olyan jelöltekért is felelősséget vállalnom, akiknek a neve például Karácsony Gergely és Vitézy Dávid Partizán-vitáján elhangzott.

Például az MSZP-s Horváth Csabára gondol, aki végül alulmaradt a momentumos Rózsa Andrással szemben Zuglóban?

Igen, és még másokra. Felelősséget csak azokért tudok vállalni, akik a Momentum listáján szerepeltek.

„Nem fogadóórákat, hanem fogadónapokat tartok”

Mi a véleménye Magyar Péterről és a Tisza Párt előretöréséről?

Nem szeretném a Fideszt egy progresszívebb Fideszre lecserélni, de egyelőre nehéz megválaszolni, hogy mit is gondol és milyen is a Tisza Párt. Örülök minden kezdeményezésnek, ami ezt a rendszert bontja, de nekem egyelőre az jön le, hogy egy újabb jobboldali párt alakul. Alapvetően baloldali emberként én a baloldalnak szurkolok.

Tekintve a mostani számokat, van még helye az ellenzéki térfélen a Momentumnak a Tisza mellett?

Van. Még most nem verhető meg a Fidesz, a számokat nézve nagyságrendileg ott tart az ellenzék, ahol a Jobbikkal volt 2018-ban.

De nem aggódik amiatt, hogy a Tisza Párt előretörésének, illetve megmutatkozott erejének vonzó hatása lesz, és felszívja a hagyományos ellenzéki pártok maradék szavazóit is?

Erről okoskodjanak az elemzők, a választók pedig majd eldöntik, hogy kit szeretnének támogatni. Nekem itt, helyben az a dolgom, hogy megmutassuk, hogyan tudunk kormányozni. Nem lehet egy kormányváltásba belevágni kormányzati tapasztalat nélkül. Éppen ezért a Momentumra szükség lesz, ha bárki kormányváltást akar.

Egy februári lapinterjúban kijelentette: az európai parlamenti választások megmutatják, hogy melyek azok a pártok, amelyek léteznek, van táboruk és közösségük. Az eredményeket látva azokból nem az olvasható ki, hogy a választók ítéletet mondtak a Momentum felett?

A választók ítéletet mondtak azon pártok felett, akik még az egyszázalékos támogatottságot sem érték el. De őszintén azt gondolom, hogy a Momentum négy százalék körüli eredménye még a létezésnek bőven az a szintje, amikor dolgozni és küzdeni kell, nem pedig bedobni a törülközőt. Ha csak egy százalék körüli eredményt értünk volna el, akkor azt mondtam volna: srácok, a választók elég csúnya ítéletet hoztak, úgy döntöttek, hogy nem kellünk, zárjuk be a boltot. De nem ez történt.

Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikaelemző Központ vezető elemzője szerint mostanra a Momentum elveszítette az újszerűségét, megkopott, belesimult az ellenzéki politikába, és ezért nyergeltek át a választók Magyar Péter mögé. Ön hogy látja?

Ez igaz.

És akkor mi a megoldás, hogyan tovább, Momentum?

Erre azért nem tudok válaszolni, mert nem akarom vezetni a pártot. De az valóban hiba volt, hogy belesimultunk az ellenzéki politikába. Van is kritikám a párttársaim felé, akik persze tudják, hogy nagyon szeretem őket, és nekik is elmondtam:

nem elég öltönyt húzva becsücsülni a Parlamentbe, és dörgedelmes felszólalásokra jelentkezni, illetve kiváló módosító indítványokat beadni.

Szerintem nyugodtan merjünk önmagunk lenni. Egy polgármestertől elvárják, hogy öltönyt viseljen, de engem ritkán látnak így a választók. Én egy olyan polgármester vagyok, aki járja az utcákat, és beszélget az emberekkel. Megpróbálok mindenkinek segíteni, akivel csak találkozom. Nem fogadóórákat, hanem fogadónapokat tartok. Talán sokszor nem olyan magasztosan beszélek, mint ahogy esetleg elvárnák egy polgármestertől, de fontos, hogy ne veszítsük el önmagunkat. A Momentum nagy hibája az volt, hogy nem ismertük be: igen, ez egy liberális párt. Ha egy párt már a kezdetektől nem határozza meg az ideológiáját, akkor csak a szépsége marad. A szépség azonban a korral elvész, megkopik. Vissza kell adni a Momentum frissességét, és ezt csak úgy lehet, ha az alapoktól kezdve mindent újra átgondolunk.

Az utóbbi időben valóban többször elhangzott, hogy a Momentum egy liberális párt. A Tisza felemelkedésében ugyanakkor egy cseppet sem játszott szerepet az ideológia, a választóit nem érdekli. Mit mond el ez a politikáról?

Az ellenzéki pártok legalább tíz éve azt sulykolják az ellenzéki választókba, hogy arra kell szavazni, aki leváltja Orbán Viktort. Hát akkor nincs miért meglepődni azon, ha jön valaki, aki dinamikusabb, és azt a látszatot tudja kelteni, hogy ő lesz az, aki ezt megteszi. Persze hogy átmennek hozzá az ellenzéki szavazók. Ha úgy tetszik, rossz üzenetet adtunk át a választóknak, rosszul politizáltak a pártok. A 2022-es választási kampány egy csimborasszója volt ennek:

összeolvasztottunk mindent, összeraktuk a gulyáslevest, a Gundel-palacsintát és a hagymás rostélyost, majd összeturmixoltuk őket, és az eredményt kitettük az asztalra, hogy tessék, egyék meg, finom lesz. Nem volt finom!

Markánsabb állításokat kell tenni a világról annál, mint amit 2022-ben ajánlottunk.

„Gondos gazdaszemlélet van jelen Terézvárosban”

Azt mivel magyarázza, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin – sokszor markáns állásponttal – a legaktívabb képviselők között voltak az Európai Parlamentben, ez mégsem érdekelte az embereket?

Szomorú vagyok, és igazságtalannak érzem. De az, hogy én mit érzek, másodlagos az ország jövője szempontjából. Örülök annak, hogy az én munkám a politikának az a szintje, ahol a választók pártállástól függetlenül elismerik a teljesítményt. Büszke vagyok rá, hogy a helyi kampányunkkal be tudtuk bizonyítani, lehet más a politika. És ezalatt azt értem, hogy például nem folytattunk lejárató kampányt az ellenféllel szemben. Sőt, március 15-én meghívtam a fideszes ellenfelemet, mondjon beszédet ő is, amitől teljesen ledöbbent. Hiszem, hogy az ilyen gesztusok is egy kicsit építik ezt az országot.

Egyetért tehát azzal az elemzői megállapítással, hogy a megnyert önkormányzati pozíciók – mint az öné is – nem a Momentumnak szólnak, hanem az egyes személyek politikai teljesítményének?

Ami az újraválasztásomat illeti, igen, egyetértek. Ha azonban valaki először indul el a polgármesteri székért, akkor számíthat a pártlogó a neve mellett, kivéve, ha már addig is nagyon sokat dolgozott a lakókörnyezetében, vagy országos politikusként vált ismertté. Őrsi Gergelynél, Baranyi Krisztinánál, Pikó Andrásnál és talán nálam is a választásokig elvégzett munka lehetett döntő tényező. Ha így nézzük, alapvetően valóban személyeknek szólnak ezek a sikerek, és nem a pártoknak.

Nem is tartom problémának, ha az önkormányzati politika leszakad valamennyire a pártoktól, de nem értek egyet azzal, hogy egyáltalán ne legyenek pártok a képviselő-testületekben.

A párthovatartozás irányt jelenthet a választók számára, hogy mi várható egy képviselőtől, akinek a neve mellett ott van egy logó. Ha például valaki egy mi hazánkos jelöltre szavaz, akkor tisztában lehet vele, hogy le fogja szedni a Pride-zászlót, és elszalad vele. Ha valaki meg egy momentumost támogat, akkor arra szavaz, hogy a jegyescsomagot odaadjuk a meleg pároknak is. A közlekedés terén épp így kijöhetnek a különbségek: Szentkirályi Alexandra megszüntetné a körúti biciklisávot, Magyar Péter szerint helyezzük át a járdára, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid pedig azt mondják, hogy maradjon ott, ahol van, sőt erősítsük meg és védjük meg. Tehát a párthovatartozásból sok minden következik egy választó számára, és segít neki eligazodni.

Fölényesen nyert a kormánypárti kihívójával szemben, és a választási szövetségük hozta Terézváros minden választókerületét. Mi a sikerük receptje?

A három legmagasabb százalékos aránnyal nyertes ellenzéki polgármester: Tóth József, Őrsi Gergely és én. Ami Gergőre – őt jól ismerem – és rám mindenképpen igaz, hogy nagyon aktívak vagyunk a lakossági kapcsolattartásban.

Előfordul, hogy a Terézvárosiak Facebook-csoportban még este tíz órakor is megválaszolom a lakók kérdéseit, például miért tűnt el a Benczúr-kerti játszótérről a fanyuszi.

Gergő is ugyanezt csinálja. Az is fontos, hogy az emberek látnak a kerületben, találkozhatnak velem az utcán, megállíthatnak, és közvetlenül tudok nekik segíteni. Azt érezhetik, hogy egy gondos gazdaszemlélet van jelen Terézvárosban. A telefonomban a macskáimról és közterületi problémákról találhatóak fotók: ferde a tábla, kidőlt valami, ott egy szemétkupac. Sokszor nem a legnagyobb eredményeinkre vagyok a legbüszkébb, hanem az olyanokra, mint – mondjuk – a sokáig horroralagútként emlegetett Bajza és Bulcsú utca közti aluljáró felújítására. Soha nem nyúltak még hozzá, de sikerült minden érdekelt felet leültetnünk, és egy kulturált közlekedési folyosóvá alakítanunk. Számomra ez szimbolizálja a sikert.

Nem lesz ott a Fővárosi Közgyűlésben. Mire számít, hogyan alakul a fővárosi politika?

Szomorú a budapestiek számára a Fővárosi Közgyűlés átalakulása. Én csak úgy tapasztaltam meg a működését, hogy a budapesti polgármesterek mind ott ültek a testületben. Ez egy egészséges felállás volt szerintem. Általában azt láttam, hogy párthovatartozástól függetlenül kompetens vezetők szólaltak meg budapesti ügyekben. Bár azt nem mondom, hogy Wintermantel Zsolt Origo cikk-felolvasásai nagyon színvonalasak lettek volna… Mindenesetre többnyire szakmai viták zajlottak, de most már nem lesz ott minden polgármester, és fogalmam sincs, hogy tud működni a következő közgyűlés. Lesz benne tíz fideszes, akiknek a többsége nem várospolitikus, ott ül majd tíz tiszás is, akikről semmit nem tudunk. Vitézy Dávidék három helyet szereztek. Ez eddig huszonhárom fő, akik abban lesznek érdekeltek, hogy Karácsony Gergelyt szívassák. Így nagyon nehéz lesz összehozni bármilyen együttműködést.

Azt mondja, nem lesz képes Karácsony Gergely irányítani Budapestet, és keresztülvinni a politikai elképzeléseit?

Ő akármennyire is kész a kompromisszumokra, annyi ellenérdekelt fél van, hogy nem. Egy módon lehetne neki segíteni, és ez a budapestiek érdeke is. Fontos lenne egy polgármesteri tanácsot létrehozni, amelyben a huszonhárom polgármester legalább a kiemelt előterjesztéseket megtárgyalhatná és véleményezhetné a közgyűlés számára. Egy polgármester kompetensebb a város ügyeit illetően, mivel mindenki sok mindent lát, tapasztal a saját kerületében, és felelősséggel tartozunk azért, hogy Budapest működhessen.

„Én szeretném, ha Donáth Anna maradna a pártelnök”

Visszatérve a Momentumhoz: Donáth Anna és az elnökség lemondott, tisztújítás következik. Kit látna szívesen a pártelnöki székben?

Még nem tudom, hogy kik indulnak.

Egy indulóról már tudunk: Fekete-Győr András bejelentkezett a posztra. Támogatja?

Mindenkit támogatni tudok, aki nem fél továbbvinni az eddigi liberális utat. Én ennek a liberális útnak a balszárnyához tartozom, de nem ez a lényeg, hanem az, ami összeköti a momentumosokat, és azt nem lehet veszni hagyni. Nekem tényleg mindegy, hogy ki a Momentum elnöke, ha ezt a bátor liberális utat képviselni tudja. Kíváncsian várom még, hogy kik indulnak el, és milyen programot hirdetnek.

Donáth Anna visszatérhet még, vagy a vezetése alatt elszenvedett kudarc lezárta a politikai karrierjét a párt élén?

Ez az ő döntésétől is függ. Nem könnyű Magyarországon politizálni, amikor az ember ellen folyamatosan lejárató hadjárat zajlik. Megértem, ha valaki azt mondja egy nagy pofon után, hogy inkább a családjával, a gyermekével akar lenni, kiszáll a politikából, és a munkaerőpiacon keres állást.

Donáth Anna és Cseh Katalin kompetens, jó képességekkel rendelkező emberek. Mindkettőjüket megérteném, ha visszavonulnának, ha hátrébb lépnének, de nem örülnék ennek, mert nagy szüksége van rájuk a Momentumnak, a magyarországi liberalizmusnak, illetve az országnak is.

Én szeretném, ha Donáth Anna maradna a pártelnök. Őt és Katkát is alkalmasnak tartom, mindketten jó elnökei lehetnének a Momentumnak, de meglepne, ha a mostani tisztújításon ez így alakulna.

Frissen újraválasztott polgármesterként mit ígér a terézvárosiaknak, milyen tervekkel folytatja a munkát?

Van egy Terézváros 2030 projektünk, amelynek egy pár éve már nekikezdtünk, és a kerület összes közterületét érinti. Egy 21. századi progresszív átalakításról van szó, ami azt jelenti, hogy demokratizáljuk a köztereket: most avattunk egy sétálóutcát a Bajcsy-Zsilinszky közben, ezt folytatjuk majd a Révay közben, éppen átalakul a Csengery utca, és mindenhol egy kicsit emberközelibbé tesszük a kerületet. Vannak más feladatok is, mint például az Airbnb-szálláshelyek kérdése. Egy online népszavazás keretében szeretnénk kikérni az emberek véleményét, hogy korlátozzuk-e az Airbnb-ket Terézvárosban. Nem egy nemzeti konzultációt vagy egy Budapesti Lakógyűlést szeretnénk, mindkettővel szemben voltak kritikáim. Egyik sem tartalmazott valódi kérdésfelvetést, mi azonban olyan kérdést akarunk feltenni, amelyben van hatásköre az önkormányzatnak. Továbbá egy olyan brosúrát szeretnénk mellé tenni, amelyben nem az van, hogy mi mit szeretnénk, és szavazzanak rá, hanem be akarjuk mutatni: hány Airbnb-szálláshely van a kerületben, ezekből mennyi adóbevétele van az önkormányzatnak, mennyi panaszt kapunk velük kapcsolatban, milyen pozitív, illetve negatív hatással járhat egy korlátozás. Huszonkilencezer lakás van Terézvárosban, ebből közel háromezer Airbnb-szálláshely. Ez egy rendkívül magas szám, vagyis az emberek mindennapjait meghatározó témáról van szó.

