Varga Judit a hangfelvételről: Mint egy kérdezz-felelek, irányított beszélgetést művelt a férjem

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a Magyar Péter által rögzített hangfelvétel ügyében. Az erről szóló határozatot csütörtökön közzé is tették.

Az ügyészség Magyar Péter két, közösségi médiában megjelent bejegyzésére alapozott feljelentés alapján indított nyomozást, és ezen bejegyzések tartalmának tisztázása érdekében a Tisza Párt alelnökét tanúként hallgatta ki, de Varga Judit volt igazságügyi minisztert, Rogán Antalt, a miniszterelnök kabinetfőnökét és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is meghallgatták.

Magyar Péter 2024. márciusában tette közzé a hangfelvételt, amelyen volt feleségével, Varga Judittal beszélget. Ebben az alig kétperces videóban Magyar kérdez rá Varga Juditnál, az exfeleségénél arra, hogy idézze fel újra, amit a videó rögzítése előtt mondott neki. Varga visszakérdez, hogy mit mondott, mire Magyar arra tér rá, hogy Rogán mondott valamit a Schadl-ügyről.

A videóból az derül ki, hogy valakik belenyúlhattak az ügyészségen a Schadl-ügy irataiba, ezt Varga Judit is megerősíti, ám az is elhangzik, hogy Schadlt azért nem tudták „megmenteni”, mert Polt Péter legfőbb ügyész már „nem ura a helyzetnek az ügyészségen”. A hangfelvétel leirata alább olvasható:

Magyar: Judit, pillanatra visszatérve arra, amit az előbb mondtál...

Varga: Mit mondtam?

Magyar: A Schadlről, hogy aaa… azt mondtad…, hogy elkezdtél valamit mondani, hogy a Rogán mondott valamit, ami olyan furcsa volt, de hogy mondod, hogy tanácsolt valamit, hogy mit nem kell csinálni, vagy hogyan kell, csak akkor pont elmentem.

Varga: Csak annyi, hogy Dani menjen át az ügyészségre, és kérdezze meg, hogy milyen […]

Magyar: Ja, hogy mi van még?

Varga: Mert náluk is van egy példány ezekből.

Magyar: És ti nem láttátok, vagy a sajtó meg már látta.

Varga: Hát, sőt, már valószínűleg odaadták, és elvileg azt ők anno átnézték…

Magyar: Mármint a Rogánék?

Varga: Igen, semmi rossz nincsen, de…

Magyar: De erre mondta a Martonovics Detti (Martonovics Bernadett, az IM Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának akkori vezető kormányfőtanácsosa – a szerk.) , hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat…

Varga: Persze, magukat kihúzatták, a Martonovics Detti…

Magyar: Az eredeti doksiban, vagy csak ami megjelent?

Varga: Javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mind tartották be.

Magyar: És most meg azt mondják, hogy a te embered menjen be, és nézze meg, hogy mi van benne, van-e még bármi, ami lehet benne?

Varga: Hát, igazából az a baj, hogy új dokumentumok is most már vannak benne, mert látszik…

Magyar: Ja, mert utólag is hallgatják, amikor bent vannak a börtönben…

Varga: A vádemelésig, igen.

Magyar: Igen, és hogyha a Schadl ennyire nem az, hogy központi, de hogy az ő emberük volt, Schadl… és ezt megmondta a Gergő is meg a Rogán is, akkor miért nem mentették meg? Vagy akkor miért hagyták őt bent? Meg ha ráadásul az anyja meg az apja ott dolgozott annál a szolgálatnál…

Varga: Nem volt több lehetőségük… Ez a nagy probléma.

Magyar: Az ügyészség független?

Varga: Igen, mert Polt nem…

Magyar: De az egy… tehát az egy katonai szervezet…

Varga: Nem.

Magyar: Olyan, mint a rendőrség.

Varga: Nem. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek.

Magyar: Tehát valaki lehallgatott valamit, és utána már nem tudták kiszedni az iratokból…

Varga: Igen, igen. Meg elindult, és akkor aztán utána egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok. Akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba, nem hagyta abba…

Magyar: Várj, azt mondtad is, hogy szóltak neki.

Varga: Hát és akkor már tavasszal szóltak neki, hát…

Magyar: Igen. Ez nem… ez nem…

Varga Judit a hangfelvétel nyilvánosságra kerülését követően az ügyészségen tett tanúvallomásában azt mondta, hogy: „(...) Soha nem adtam neki (Dánielnek) ilyen utasítást, hogy menjen az ügyészségre. Nem tudom, hogy Péter honnan szedi ezt. Dani az utasításom alapján sosem járt az ügyészségen, ebben az ügyben egyébként sosem kértem semmilyen iratot. Sajtóhíreket olvastam én is”.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent a hangfelvételen az, hogy „kihúzatták magukat” azt felelte, hogy: „Fogalmam sincs. A férjem ezeket nekem mindig felolvasta, én pedig kérdez-felelek formában ráhagytam ezeket”.

– fogalmazott vallomásában Varga Judit, aki ügyészi kérdésre elmondta, hogy csak elismételte azt, amit Magyar Péter mondott. Az ügyiratok manipulálásával kapcsolatban pedig azt mondta, hogy „Nincs tudomásom ilyenről. Fizikai képtelenségnek tartom, hogy bárki manipulálta volna ezeket az iratokat”.

Varga Judit a vallomásában Polt Péter legfőbb ügyésszel kapcsolatban arra is kitért, hogy: „A férjem rendszerint gyalázta a Legfőbb Ügyészt de én mindig ráhagytam, amit vele kapcsolatban mondott. Nem tudom, hogy abban a lelkiállapotban miért mondtam”.

Az ügyészség megállapítása szerint Varga Judit állítását a hangfelvétel is alátámasztja, „a beszélgetés során ugyanis a tényszerű kijelentések többsége dr. Magyar Pétertől származik, illetve több esetben ő fejezi be dr. Varga Judit mondatait”.

A határozat arra is kitér, hogy a hangfelvétel keletkezésének idejét Magyar Péter 2023. januárjára tette, és ezt Varga Judit sem cáfolta. Hozzátették, hogy a három miniszter tanúvallomását az is alátámasztja, hogy „míg Varga Judit tanúként köteles volt az igazat vallani, míg otthon férjének igazmondási kötelezettséggel nem tartozott, különösen, hogy férje minisztériumi dolgokról faggatta, amiről hivatalos személyként amúgy sem beszélhetett otthon”.

– fogalmaz az ügyészég.

Rogán Antal a vallomásában elmondta, hogy „(...) hogy nekem nincs tudomásom olyanról, hogy az úgynevezett Schadl–Völner büntetőeljárás ügyiratait manipulálták volna. Ezt egyébként kizártnak is tartom. Bár nem vagyok jogász, de azzal tisztában vagyok, hogy egy eljárásban az eljárási iratok több helyen, pl. bíróságon is megjelennek, így gyakorlatilag ez nem lehetséges, minden iratból eltüntessenek dolgokat, ha ilyenre lenne szándék”.

– fogalmazott a miniszterelnök kabinetfőnöke, hozzátéve, hogy a nyomozás ügyiratait nem ismeri, azok nem kerültek hozzá, és az ügyről ő is a sajtóból tájékozódott.

Gulyás Gergely vallomásában úgy nyilatkozott, hogy nincs tudomása arról, hogy Rogán Antal vagy más személy bent járt volna az ügyészségen, és manipulálta az iratok. Elmondta azt is, hogy a nyomozás ügyiratait nem ismeri, azok nem kerültek hozzá, az ügyről a sajtóból tájékozódott.

Az ügyészség határozata szerint „egyetlen konkrét adat, bizonyíték sem utalt arra, hogy a Schadl-Völner ügy iratait valaki jogellenesen manipulálta volna, a nyomozó ügyészség minden olyan további cselekményt elvégzett, amely alkalmas lehetett az ilyen jellegű magatartás bizonyítására vagy éppen további cáfolására”.

A Schadl-Völner ügyben felmerült „Tóni, Barbara és Ádám” nevével kapcsolatban Rogán Antal azt mondta, hogy:

Ismerem ezt a sajtóban is megjelent telefonbeszélgetés részletet, magam is a sajtóban olvastam. Ha jól emlékszem, valami olyasmiről van szó, hogy ez a személy dr. (...) járt nálam az otthonomban és vele koncessziós ügyről beszéltem, többek között a feleségem jelenlétében. Ezen sajtóból szerzett ismeret alapján sem tudom, hogy ki az a dr. (...) és a beszélgetésen elhangzottakat cáfolom. Azt egyébként kizártnak is tartom, hogy megtörténhetett. Egyrészt én a lakásomon csak a legszűkebb baráti köröm tagjaival találkozom. A feleségem egy rendkívül zárkózott ember, és soha nem fogadná el, hogy olyan munka megbeszélésre kerüljön sor a lakásban, amelyen ő is részt vesz.