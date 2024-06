Hónapokon keresztül verbálisan bántalmazott egy 9 éves kislányt a tanítója egy Fejér vámegyei iskolában. A tanár többek között azzal is fenyegette a tanulót, hogy nem viselkedik jól, elviteti a gyámüggyel, de olyat is mondott neki, hogy úgy kidobja a teremből, hogy eltörik keze-lába. A kislánynak öngyilkos gondolatai is támadtak, és a szülők hiába kérték az iskola, és a tankerületi központ segítségét. Végül az oktatási jogok biztosának közbenjárásával találtak a kislánynak új iskolát.