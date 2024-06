Egyetlenegy helyen negyvenkét gyorshajtót fogtak el a rendőrök

A Bécsi úton és az Aranyhegyi úton mértek sebességet hét és fél órán keresztül, a traffipax összesen negyvenkét járművet mért be, amely túllépte a megengedett sebességet. Volt, aki 50 helyett 101 kilométer per órával hajtott.

Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei június 19-én a Bécsi úton és az Aranyhegyi úton mértek sebességet – írta a Police.hu, amit a Totalcar szúrt ki. Az ellenőrzés 7 és fél órájában

a traffipax 42 járművet mért be, amely túllépte a megengedett sebességet.

A legnagyobb gyorshajtást a Bécsi úton rögzítették kora délután: egy autós 50 helyett 101 kilométer per órával száguldott, amiért 117 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat.

Sok közlekedési balesetnek közvetlen oka a gyorshajtás. Ezért a rendőrök továbbra is azt kérik, hogy mindenki tartsa be a sebességkorlátokat, és ne csak akkor figyeljen erre oda, ha mérnek. Hozzátették: továbbra is tartanak majd sebességméréseket Budapesten és környékén.