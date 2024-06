Korábban beszámoltunk arról, hogy csapadéktevékenység reggel óta megnehezítheti a nyaralók napját (annak ellenére, hogy délutánra 26 és 36 fok közé is felmelegedhet a levegő). Emiatt reggel már az ország összes területére legalább elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben.

A HungaroMet most közölte, hogy az előrejelzés változott, és ennek értelmében

Másodfokú, narancs figyelmeztetés érvényes az ország legtöbb vármegyéjére (piros riasztás viszont már sehol sincs érvényben).

A Facebookon közzétett posztjukban mellékelték a térképes előrejelzést is ezzel kapcsolatban. Mint írták, a java még csak most jön, és „a légkör csak most töltődik igazán energiával, délután már intenzív, károkozó cellák kialakulására is esély nyílik” . A másodfokú riasztással kapcsolatban úgy fogalmaztak:

ezeken a területeken erősen viharos 90-110 km/h szélrohamok, nagy méretű jég általában 2-5 cm, de egyes településeken akár 5 cm-t meghaladó átmérőjű jég is eshet.

Az idő előrehaladtával fokozatosan az ország keleti, délkeleti fele, kétharmada fölé tevődik át a zivatartevékenység súlypontja, és az említett térségekben egyre kedvezőbbé válnak a feltételek. Estétől holnap reggelig, délelőttig változatlanul főként az ország délkeleti felén, kétharmadán számíthatunk több hullámban zivatarokra elsősorban a Tiszántúlon heves zivatarokra, amelyek akár rendszerbe is szerveződnek – közölték.

Szombaton mind a hideg- mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás-ingadozás. A megnövekedett reakcióidő miatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott óvatosság szükséges.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras