Megindult a felvonulás, David Pressman és Karácsony Gergely is részt vesz a Pride-on

Cikkünk folyamatosan frissül...

16.00: Egy külföldi az Indexnek elmondta, azért szereti Budapestet mert itt mindig felhőtlenül táncolhat és nyilvánosan vállalhatja hovatartozását. A felvonulók közben az Operához értek, ahol az éttermek asztalaira is felálltak videókat készíteni a külső szemlélők. Majd itt megállva, a tömeg énekelni kezdett.

15.57: A szervezők felszólították azokat, akik kikerülték a menet elején lévő kamiont hogy lassítsanak le, és ne menjenek a jármű elé. De sokan ennek ellenére is megkerülték azt, ezért megállították egy kis időre a felvonulást. A hőség miatt vannak, akik szivárványos ernyőt nyitottak.

15.50: A tömeg elérte az Andrássy utat, ahol a kereszteződést a Deák Ferenc tér felől több rendőrségi kamionnal zárták le, így biztosítva a felvonulók biztonságát. A hatóságok az Oktogonig lezárták az utat.

15.44: Külföldi turisták a Bazilikánál állva figyelik a felvonulókat. Vannak, akik politikusokról készítettek plakátokat, akikről úgy gondolják itt lenne a helyük, de nem merik felvállalni magánéletüket.

15.35: A menet újra elindult. Néhányan ellentüntető is van, akik kifütyülik a felvonulókat, de vannak olyan külső szemlélők is, akik tapsolnak. A tömeg hamarosan a Bazilikához ér. Az Arany János utca megállónál sokan vannak, innen is csatlakoznak a felvonulókhoz.

17 Galéria: Budapest Pride 2024 Fotó: Tövissi Bence / Index

15.29: A szervezők köszöntőt mondanak, és figyelmeztették a részt vevőket, hogy vigyázzanak magukra.

15.27: A felvonulók a Hajós utcánál megálltak, hogy bevárják a hátulról érkezőket, miközben fotózkodnak a DK-s aktivistákkal is.

15.21: A szervezők között jogi képviselők is vannak, akik a kamion előtt táncolva haladnak. A hangfalakból zene szól, néhányan biciklivel kísérik a tömeget.

15.17: Elindult a felvonulás, a résztvevők tapsolva, kiabálva haladnak. A hatóságok a Nagymező utcát is lezárták, hatalmas a rendőri jelenlét a rendezvényen.

15.16: David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is részt vesz a felvonuláson, aki a kollegáival érkezett, hogy kiálljon az emberi jogok mellett, és a felvonulókkal beszélget.

17 David Pressman Galéria: Budapest Pride 2024 (Fotó: Tövissi Bence / Index)

15.06: Megérkezett a helyszínre Karácsony Gergely főpolgármester is, és egy rövid időre az eső is megeredt.

17 Karácsony Gergely Galéria: Budapest Pride 2024 (Fotó: Tövissi Bence / Index)

15.01: Az Egyesült Államokból is érkeztek, de sok a négylábú részt vevő is. A pride-os nyakörvet viselő kutyákkal sokan fotózkodnak.

14.58: A kutyapárt több politikusa is a helyszínen van, ők a tömeggel együtt táncolnak. A felvonuláson főként fiatalok vannak, de 18 év alattiakat és időseket is látni a tömegben.

14.54: A hőség miatt vizeket osztogatnak a résztvevőknek, de zászlókat és partikellékeket is lehet vásárolni a felvonulás útvonala mentén.

14.46: Sokan érkeztek külföldről is az eseményre, a szervezők folyamatosan ellenőrzik a felvonulásra érkezőket. A Teréz körúton és a Podmaniczky utcát lezárták. Buszokról zene szól, előtte táncolnak az emberek. A Momentum kamionjáról Hajnal Miklós a párt országgyűlési képviselője indítja a zenéket.

14.38: Egy idősebb férfi az Indexnek azt mondta, szerinte ahogy az „egy férfiből és egy nőből álló klasszikus párok” nem szerveznek felvonulást, úgy a melegeknek és leszbikusoknak sem kellene. Úgy véli, hogy a magánélet nem tartozik a közösségre, és szerinte mindenki élje az életét, de ez esetben zárt ajtók mögött.

14.33: Folyamatosan érkeznek a résztvevők az idei Pridera. A buszokon kézen fogva, beöltözve vonulnak. Hátizsákjaikon, pólóikon jelzik hogy ők ehhez a közösséghez tartoznak vagy szolidaritásukat fejezik ki.

A június elején indult Pride Közösségi Fesztivál záróakkordja a szombati felvonulás. Az eseménysorozat immár hosszú évek óta igyekszik az LMBTQ-közösség tagjainak ünneplésén kívül rámutatni a társadalomban jelenlévő különböző, rendszerszintű problémákra például rasszizmus, lakhatási válság, ökológiai krízis, a demokráciába vetett hit válsága, homofóbia, transzfóbia és szexizmus és az azokra adható válaszokra. A Pride Fesztivál és a felvonulás a Vedd vissza a jövőd! szlogennel hívja fel a figyelmet a közösségekre.

Fennakadás a közlekedésben, lezárások

A szombat délutáni Budapest Pride rendezvény miatt tehát szakaszosan lezárják a közúti forgalmat, így módosulnak a közösségi közlekedési járatok is. A felvonulás várhatóan körülbelül 15 órától indult a Podmaniczky utcából és nagyjából 17 óra körül éri el a Városligetet a Bajcsy-Zsilinszky út–Andrássy út–Oktogon–Andrássy út–Dózsa György út–Hősök tere útvonalon át.

11:30 és 15:30 között folyamatosan lezárják a Podmaniczky utcát a Teréz körút és a Bajcsy-Zsilinszky út között, 14:45 és 15:45 között a Bajcsy-Zsilinszky utat, 15:15 és 16:15 között az Andrássy utat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között, és magát az Oktogont is, várhatóan 16:00 és 16:30 között, írta korábban a BKK.

Politikusok is vonulnak a tömeggel

Donáth Anna pénteken este a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében közölte, hogy szerinte a Pride az egyik legszebb ünnep.

A Pride-ra mindig úgy tekintett, mint a remény diadalára a kilátástalanság felett, a szeretet diadalára a gyűlölettel szemben, az igazság diadalára a kirekesztés ellenében. A Pride a Momentum politikusa szerint elfogadás, öröm és tánc. Azt írta, hogy:

Nem pusztán azok előtt a melegek előtt tisztelgünk, akik 55 évvel ezelőtt New Yorkban kiálltak a jogaik és a méltóságuk védelmében a homofób rendőri zaklatással szemben, hanem közösen örülünk annak, hogy milyen sokat változott előnyére a világ, mennyivel szabadabban élhetünk és szerethetünk.

Donáth Anna rámutatott, hogy Magyarországon a szabadság sohasem volt olyan mértékű, mint Nyugat-Európában, és most az egész világon erősödik a populista, kirekesztő, homofób szélsőjobb. ,,Nálunk pedig kormányon van. Ezért a Pride kétszeresen fontos. Egyszerre ünnep és polgárjogi küzdelem. Egyszerre szolidaritás és bulizás. Egyszerre jó és egyszerre szükséges program.” – zárta gondolatait.

A szervezők több politikust köztük Karácsony Gergelyt, Vitézy Dávidot is meghívták a szombati felvonulásra, azt vallják, hogy a politikusoknak ki kell állniuk a demokratikus értékekért, beleértve természetesen az LMBTQ-közösségek jogait is. A regnáló főpolgármester idén is ott lesz a Pride felvonuláson, de beszédet nem fog mondani. A választások előtt azt írta, hogy

történhet bármi, mindig és mindenkor ki kell állnunk ennek a városnak az elvei és értékei mellett.

Karácsony Gergely a Pride kezdetekor jelezte, hogy mint az elmúlt öt évben, most is kikerült a Városházára a szivárványos zászló. Mert ott a helye.

Vitézy Dávid főpolgármesterként menne ki a Pride felvonulásra

Vitézy Dávid korábban a Partizán adásában a Fidesszel nem feltétlenül összeegyeztethető, konkrét ígéreteiről elmondta, hogy megerősítené, kimegy a Pride-ra. Az LMP akkor még jelöltje az Index kérdésére is megerősítette, hogy magánemberként még nem vett részt a Pride-on, de szerinte, ha Budapest főpolgármesterét a szervezők meghívják, akkor azt el kell fogadnia. Véleménye szerint Budapest, mint minden nagyváros,

pont arról szól, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis tudunk békében egymás mellett élni, és elfogadni egymást. Ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy idén nyáron Budapest főpolgármestere még Karácsony Gergely lesz, a júniusban megválasztott utódja csak októberben lép hivatalba.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszont ott lesz a Pride-on, akik tematikus szivárványos nyakkendős kétfarkú kutyával invitálják követőiket a felvonulásra. Ahogy a DK-s politikusok is részt vesznek, mint a megalakulás óta minden évben és a Párbeszéd- Zöldek több politikusa egyaránt. Nemrég megírtuk, hogy a felvonulás kapcsán utánanéztünk a szexuális és nemi kisebbségek hazai jogi helyzetének is.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)