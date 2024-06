Újabb hangfelvétel került elő a kilencéves kislányt terrorizáló tanárról

Az egész ország felháborodott, miután kiderült, hogy mi történt az egyik Fejér vármegyei általános iskolában. Az intézmény egyik tanítója hónapokon keresztül bántalmazta verbálisan az egyik osztályába járó kilencéves kislányt. A bántalmazás csak azután derült ki, hogy a kislány depressziós lett és öngyilkos gondolatai lettek. A tanár tagadott, de a szülők egy diktafon segítségével mégis lebuktatták őt. Az RTL most újabb felvételeket osztott meg arról, hogy mi zajlott az osztályteremben.

Újabb hangfelvételt mutatott be az RTL Híradó arról, hogyan alázta meg egy Fejér vármegyei pedagógus a kilencéves Emmát.

Mint beszámoltunk róla, a tanár hónapokon keresztül verbálisan bántalmazta a kilencéves kislányt. A tanár többek között azzal is fenyegette a kisdiákot, hogy amennyiben nem viselkedik jól, elviteti a gyámüggyel, de olyat is mondott neki, hogy úgy kidobja a teremből, hogy eltörik keze-lába. A kislánynak öngyilkos gondolatai is támadtak, és a szülők hiába kérték az iskola, és a tankerületi központ segítségét. Végül az oktatási jogok biztosának közbenjárásával találtak a kislánynak új iskolát.

Az RTL szerint a pedagógus végig tagadta a szülőknek, hogy bántotta volna a kislányt, a felvételek azonban azt bizonyítják, hogy a tanár nemcsak a szülőknek hazudott a történtekről, de még az osztályába járó többi gyereket is manipulálta, hogy a kislány ellen hangolja őket.

Remélem, azt tudjátok, hogy úgy foglalkozzatok vele, hogy amit ti csúnyákat mondotok neki, márpedig mondotok neki, azt ő mind az apjának elmondja. Az apja meg jön be, és az igazgatónak mondja, és ki jár pórul? Én. Én! Jó? Inkább ne szóljatok hozzá, kérlek szépen. Nem normális, nem veszitek észre?

– hangzott el az RTL által legutóbb bemutatott felvételen.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint nincs helye a pályán

Stáhly Katalin, a Hintalovon Alapítvány pszichológusa szerint az érzelmi bántalmazást nem csak Emma, hanem az egész osztálya elszenvedte. Szerinte minél korábban tapasztalja meg valaki ezeket a nagyon negatív élményeket, és ezt rendszeresen és hosszan, annak annál nagyobb hatással tud lenni a későbbi életére.

Az érzelmi bántalmazás traumatikus lehet, nem lehet rangsort felállítani. Nagyon fontos, hogy a bántalmazás minden formája, az erőszak egyetlen formája sem megengedhető, és minden formája megelőzhető

– emelte ki a szakember.

Az ügyben Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is megszólalt. „Egy pedagógusnak, aki ilyet csinál, nincs helye a pedagógus pályán. Az intézményvezetőknek pedig tudomásul kell venni, hogy ilyen esetben lépni kell, komolyan ki kell vizsgálni, hiszen nem feltétlenül csak egy oldalról lehet látni egy helyzetet” – fogalmazott.

Horváth Péter azt sem érti, miért nem segített a tankerület a családnak. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt közölte az RTL Híradóval, hogy az iskola igazgatója fogadta a szülőket, és megkezdte a probléma feltárását, ahogy tankerületi központ is elrendelte az ügy kivizsgálását a szülői panasz alapján.