Nem ússzuk meg szárazon, felhőszakadás miatt adtak ki riasztást

Több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki felhőszakadások veszélye miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a Duna vonalának környezetében is nőtt a zivatarok esélye.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat.

Ezzel párhuzamosan

a elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki felhőszakadások veszélye miatt. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a reggeli zivatarok kelet felé távozását követően átmeneti szünet után ismét növekszik a zivatarok valószínűsége a déli, délkeleti országrészben, emellett délután a Duna vonalának környezetében is van esély helyenként zivatar előfordulására. Ezek környezetében átmeneti viharos 60-85 kilométer per órás széllökés, jégeső, intenzív csapadék előfordulhat. Délkeleten intenzívebb zivatarra is van esély jégeső, 90 kilométer per órás széllökések, valamint felhőszakadás kíséretében.

A felhőszakadás veszélye miatt a következő vármegyékre adtak ki riasztást:

Békés,

és Csongrád-Csanád.

Elsőfokú riasztás van érvényben a várható zivatarok miatt:

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Hajdú-Bihar,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

és Tolna vármegyére.

A Hungaromet előrejelzése szerint a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet a nap folyamán.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras