A Debreceni Egyetem elsőként indítja el Magyarországon azt az új típusú felsőoktatási honvédelem tantárgyat, amelynek keretében a hallgatók két félév alatt egy alapkiképzéssel egyenértékű képzésben vehetnek részt – írja az egyetem.

Czermann János, stretégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Honvédelmi Minisztérium területvédelmi tartalékos-toborzókampányának rendezvényén elmondta, hogy a tárca a felsőoktatásból is várja területvédelmi tartalékosok jelentkezését, majd bejelentette, hogy szeptemberben a Debreceni Egyetem tantárgyát, amelynek teljesítése esetén a hallgató nyolc kreditponttal gazdagodhat.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora úgy gondolja, a felsőoktatásnak nagy szerepe van önmagunk megvédésében, és már több száz debreceni hallgató sajátította el a területvédelemhez szükséges alapokat az egyetem közreműködésével, melyhez kiváló alapot nyújtott az intézmény és a Debrecenben állomásozó MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár szoros kapcsolata.

Nagy megtiszteltetés a Debreceni Egyetem számára, hogy a hazai felsőoktatási intézmények közül éppen Debrecenben indul az új program. Bízunk benne, hogy a jövőben még több hallgató tekinti hazafias kötelességének, hogy teljesítse az alapkiképzést, amihez minden segítséget megkapnak egyetemünktől

– fogalmazott az intézmény rektora.

A honvédelem és a felsőoktatás kapcsán Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a megújult felvételi eljárásban már több mint 150-en éltek az önkéntes katonai szolgálat vállalásával megszerzett többletpontok lehetőségével.

Czermann János szerint a tartalékos katonai szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, akár a felsőoktatási tanulmányok mellett is bárki lehet területvédelmi tartalékos katona. Felhívta a figyelmet, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatói akár havi 160 ezer forint tartalékos ösztöndíjat is kaphatnak, de az ösztöndíj mértéke a 350 ezer forintot is elérheti, ha a jelentkező a tanulmányok befejezése után szerződéses vagy hivatásos katonai jogviszonyt vállal.