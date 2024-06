Egyre többen használják az eÁFA rendszert, amely január elseje óta segíti a vállalkozókat a havi és a negyedéves áfa bevallásában – tájékoztatott az adóügyekért felelős államtitkár.

Izer Norbert kiemelte: ez a lehetőség is csökkenti az adminisztrációs terheket, és fehéríti a gazdaságot, ami az egyik legfőbb célja a kormányzati intézkedéseknek. A rendszerbe ezidáig 60 ezer adózót regisztráltak, a felületre nagyjából 195 ezren léptek be. Az év eleji indulás óta 6128 bevallás érkezett be. Július elsején már önellenőrzésre is lesz lehetőség,

Emlékeztetett arra is, hogy továbbra is használható az Általános Nyomtatványkitöltő Program, valamint az új webes felületen arra is lehetőség van, hogy a korábban megadott adatokat kiegészítse, vagy módosítsa a felhasználó. Emellett továbbra is választható a gép-gép kapcsolaton keresztül történő teljesített bevallás is. Aki ezt választja, nem kell fizetnie önellenőrzési pótlékot. A bevallást az eÁFA rendszerben benyújtóknak nem kell az összesítő nyilatkozaton is adatot szolgáltatni, így mentesülnek az áfabevallás M-lapjának kitöltése alól.

Hozzátette: az elmúlt 14 évben az unión belül hazánk hajtotta végre a legnagyobb gazdaságfehérítést, ugyanis az áfarés mértéke 22 százalékról 4,4 százalékra, a GDP-arányos adóelvonás mértéke 40 százalékról 35 százalékra csökkent. Hangsúlyozta azt is, hogy az új eÁFA rendszer kidolgozása része volt a kormány vállalkozóbarát politikájának és annak is, hogy egyre kevesebb a papíralapú adminisztráció. Megemlítette még, hogy július elsején indul a magyar uniós soros elnökség, így ehhez a dátumhoz igazították a rendszer indulását is.