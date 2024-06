A Fejér vármegyei általanos iskolában abuzált kilencéves kislány szüleit a verbálisan bántalmazó és terrorizáló tanár megpróbálta lefizetni, hogy ne engedjék lemenni a televízióban a riportot a hangfelvételekről. A bántalmazott lány anyukája az igazgatót és a tankerületi vezetőt is felelősségre vonná, mert egyáltalán nem foglalkoztak az üggyel, pedig a kislány maradandó lelki sérüléseket szenvedett a történtektől.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a kilencéves Emmát hónapokig terrorizálta és verbálisan bántalmazta az egyik tanára egy Fejér vármegyei általános iskolában. Erről több hangfelvétel is nyilvánosságra került később, melyeket a gyermek anyja készített titokban. A kislánynak többek között olyanokat mondott a tanár, hogy elviteti a gyámüggyel, ha nem viselkedik, vagy úgy kidobja a teremből, hogy eltörik keze-lába, ettől pedig a kislány depressziós lett és öngyilkos gondolatai támadtak. A tanár ameddig tudott, tagadott, és a többi gyereket is manipulálta, hogy inkább ne szóljanak a kislányhoz, mert később hazamegy, elmondja a szüleinek, amit neki mondtak, az később visszajut az igazgatóhoz, ettől pedig a tanító kerül bajba.

A Nemzeti Pedagógus Kar szerint nincs helye a tanári pályán egy ilyen embernek, pedig az igazi nagy fordulat még csak később következett az ügyben. Ugyanis miután a szülők jelezték az igazgatónak és az intézmény vezetőjének, hogy mi történt, azok arra kérték, hogy működjön együtt az abuzáló tanárral. Amikor a szülők erre nem voltak hajlandók, és végső elkeseredésükben az RTL Híradóhoz fordultak, a tanító

megpróbált minket lefizetni. Kérdezte, hogy mennyi pénzt kérünk azért, hogy ne engedjük a műsort lemenni. Mondtam neki, hogy ilyen nincs, mert a gyermekem lelke tönkrement. Azt egyszerűen semennyi pénzzel nem lehet kárpótolni

– nyilatkozta a kislány anyukája. Szerinte a tankerült vezetőjét (aki előbb válaszolt a csatornának, mint a szülőknek, akik hónapokkal ezelőtt szóltak neki) és az iskola igazgatóját is felelősségre kellene vonni, mert nem foglalkoztak kellőképpen az üggyel, nem vették őket komolyan. Amikor bent jártak az iskolában, akkor az igazgató azt mondta, hogy

önöknek mindenféleképpen együtt kell tudni működni – mindenféle fenntartásuk ellenére – a **** nénivel

–, de a szülők egyáltalán nem akartak együttműködni egy olyan tanárral, aki abuzálta a gyereküket. Úgyhogy a szülők feljelentést fognak tenni a rendőrségen a bántalmazó pedagógus ellen, és várják, hogy a tankerült végre felvegye velük a kapcsolatot.

