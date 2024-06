Bús Balázs: Mondjon le a polgármester, más erkölcsös lépés nincs

„A választásokat megelőző és a választásokat követő letartóztatások és korrupciós ügyek kapcsán Óbuda politikai vezetése, és a testület megválasztott baloldali képviselői soha nem látott morális válságba sodorták a kerületet” – írta legutóbbi Facebook-bejegyzésében Bús Balázs.

A fideszes politikus szerint a vezetés és a képviselők folyamatosan menekültek a szembenézéssel, és nem vesznek részt a testületi üléseken sem, ahol tisztázni lehetett volna a helyzetet.

Bús Balázs megjegyezte, a megválasztott polgármester és a testületet alkotó baloldali többség mozgástere szerinte a következő öt évben nullára csökken, a fővárosban az érdemi beleszólásuk megszűnt, míg a kormánnyal folyamatos konfliktusban vannak.

Az elmúlt 5 év azt mutatta, hogy az ellenzéket minden pozícióból kiszorították, a felügyelőbizottságokban az érdemi ellenzéki ellenőrzést ellehetetlenítették. Óbudának nem jövőt adnak, hanem elveszik

– emelte ki, majd hozzátette, hogy szerinte a helyi választási bizottság baloldali tagjai „elfogultan és a joggal visszaélve hozták a döntéseiket”, és az elmúlt évek azt mutatják, hogy „Óbudán a joggal, a hivatali hatalommal rendszerszintű a visszaélés.”

Bús Balázs elgondolása szerint a következő öt évben ugyanaz fog történni, „melyet idáig is el kellett szenvednünk”, és ameddig ez nem változik, addig nem látja értelmét annak, hogy egy ilyen testületben bármilyen módon is részt vegyen, ezért nem veszi fel a pártlistás mandátumát és nem ül be a testületbe sem.

Vissza kell szereznünk Óbuda becsületét, de (...) ez csak a jelenlegi testületen kívül lesz lehetséges. Ebben kívánok és fogok szerepet vállalni. Jelenleg a változásnak és Óbuda becsületének a visszaszerzéséhez egy lehetőséget látok: lemond a polgármester és a testület feloszlatja magát. Más erkölcsös lépés nincs

– hangsúlyozta.

Az óbudai korrupciós ügy

Mint arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség június 17-én Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnál kutatást végzett, a hatóságok pedig őrizetbe vették Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt.

Az őrizetbe vétel egyenes folyománya annak, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában kedden összehangolt akciót hajtott végre az óbudai önkormányzatnál.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére azt mondta, hogy

AZ ÜGYBEN ELJÁRÓ NYOMOZÁSI BÍRÓ ELRENDELTE A MINŐSÍTETT HIVATALI VESZTEGETÉS ELFOGADÁSÁNAK BŰNTETTÉVEL GYANÚSÍTOTT ALPOLGÁRMESTER EGY HÓNAPOS LETARTÓZTATÁSÁT,

valamint annak az önkormányzati cégvezetőnek a letartóztatását is, akit ezen bűncselekmény bűnsegédként történő elkövetésével gyanúsítanak. A végzés nem végleges.

Az ügynek eddig már tíz gyanúsítottja van. A gyanúsítás szerint egy férfi – két, reklámtevékenységet folytató gazdasági társaság ügyvezetőjeként – cégei felhasználásával több mint százmillió forintot fizetett az alpolgármesternek azért, hogy hivatali helyzetét felhasználva közbenjárjon a reklámberendezések fennmaradásához, további reklámcélú használatához, illetve hasznosításához szükséges engedélyek és hozzájárulás megadása érdekében.

A vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében a reklámtevékenységet folytató cégek ügyvezetője fiktív szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A cégek a színlelt szerződésekben írt szolgáltatást a valóságban nem teljesítették, azzal kapcsolatban nem végeztek semmilyen tevékenységet, az már a szerződések megkötésekor sem állt a felek szándékában.

Az önkormányzat is reagált

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a házkutatásra reagálva közleményt adott ki, amely szerint a hivatal munkatársai az ügyészséggel mindenben együttműködtek, és az általuk kért iratokat is hiánytalanul átadták.

Leírták, hogy az ügyészségi tájékoztatás szerint a nyomozati cselekmény ugyanabban az ügyben zajlik, amellyel kapcsolatban márciusban már kértek be iratokat az önkormányzattól.

Az ügyészség közleményében azt írja, hogy az akcióban 40 hivatalos személy, köztük a Készenléti Rendőrség állományának tagjai vesznek részt, de Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szerint az épületében mindössze öt fő hivatalos személy tartózkodott.

Ismét leszögezzük, hogy az önkormányzat minden egyes szerződése szabályos és valós teljesítésen alapul, ez kizárja a jogszerűtlenséget és a fiktivitást. Az erre vonatkozó bizonyítékok rendelkezésre állnak, és ismételten nyilvánosságra fogjuk hozni azokat

– írták.