Politikusok és zenészek is részt vettek David Pressman Pride-piknikjén

Ismert személyiségek, politikusok és énekesek is részt vettek David Pressman családi Pride-piknikjén vasárnap. Az eseményen az amerikai nagykövet komoly aggodalmát fejezte ki az LMBTQI+-emberek Magyarországon történő célbavétele miatt.

Mint megírtuk, David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete vasárnap családi Pride-pikniket tartott rezidenciáján, hogy „megünnepeljék a családokat, a szabadságot és a szerelmet – mindazokat a dolgokat, amelyeket illetően az LMBT-közösség tagjainak egyre több támadást kell elviselniük”.

A budapesti Amerikai Nagykövetség hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotókon látható, hogy az eseményen Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt, Tordai Bence, a Párbeszéd – Zöldek korábbi társelnöke, Kocsis Tibor énekes, Iványi Gábor lelkész és Závada Péter költő is részt vett. Továbbá a Carson Coma tagjai is ott voltak, sőt a zenekar fel is lépett.

A rendezvényen a nagykövet beszédében hangsúlyozta, hogy 35 ország közös nyilatkozatot adott ki, amelyben komoly aggodalmukat fejezték ki az LMBTQI+-emberek Magyarországon történő célbavétele miatt, és felszólították a kormányt, hogy számolja fel diszkriminatív törvényeit, politikáit és gyakorlatait – olvasható a szerkesztőségünknek küldött közleményben.

Szerinte olyan időben gyűltek össze, amikor maga a demokrácia is – úgy Magyarországon, mint az egész világon – példátlan és súlyos kihívásokkal áll szemben. David Pressman hangsúlyozta, hogy a szabadságról és a demokráciáról szeretne beszélni, és azokról, akik eszközként használják fel a szerelmet arra, hogy ezeket az eszméket aláássák.

