Orbán Viktor Párizsba utazik

Orbán Viktor miniszterelnök kedden, római tárgyalásai befejeztével Párizsba utazik tovább, ahol szerdán megbeszélést folytat Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel az Élysée-palotában – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Mint írta, a két vezető a július elsején induló hat hónapos magyar EU-elnökség célkitűzéseit tekinti át.

A francia államfő hivatalának honlapján közzétett információk szerint a tárgyalás szerdán 13 órakor kezdődik.

Európai turnén a magyar kormányfő

Mint megírtuk, hétfőn hivatalos látogatáson járt Rómában Giorgia Meloni olasz kormányfőnél Orbán Viktor miniszterelnök. A két politikus leginkább a két ország együttműködéséről, illetve a magyar kormány uniós soros elnökségéről és annak prioritásairól tárgyalt.

Orbán Viktor arról is beszélt Rómában, hogy pártja nem fog belépni a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök vezette képviselőcsoportba az EP-ben, mert annak tagja a szerinte magyarellenes román AUR. Időközben a Fidesz belépését eddig ellenző AUR már várná a legnagyobb magyar kormánypártot az EP-frakció soraiba.

Az Euronews tudósítása szerint ugyanakkor arra a magyar kormányfő már nem tért ki, hogy Meloni még korábban kizárta a Fidesz csatlakozását.

Mint azt korábban bemutattuk, Magyarország július 1-jén veszi át az egyik európai jogalkotó intézmény, az Európai Unió Tanácsának a soros elnökségét. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter összesen hét prioritást jelentett be, amiket soros elnökként Magyarország szeretne előmozdítani.

Orbán Viktor Olaszország előtt az Európai Bajnokság miatt Németországban is járt, ahol baleset érte a miniszterelnök konvoját. Az ütközésben egy rendőr meghalt, egy másik pedig megsérült. Múlt pénteken Olaf Scholz német kancellárral is találkozott, de emellett a Mercedes vezérigazgatójával is tárgyalt nemrég.