Olyan meleg van, hogy Somogyban már hűtik a teheneket

Az elmúlt napok meleg időjárása egyre súlyosabb gondot okoz a mezőgazdaságban. Somogyi gazdálkodók arról számoltak be, hogy a hőség miatt megcsappant a teheneik tejhozama. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a tejtermelés további csökkenését, különböző óvintézkedéseket vezettek be.

Napok óta tart a nyári hőség, ami miatt nemcsak mi, emberek szenvedünk, de a háziállatok – kiváltképp a haszonállatok – is nehezen viselik el.

Pásztohy András, a szentgáloskéri Agrária Zrt. elnöke szerint a forró időjárás következményeit már most érezni lehet, ugyanis tehenészetükben már most csökkenő tejhozamot figyeltek meg – írja a Somogy Vármegyei Hírportál.

„Összesen 721 szarvasmarhát tartunk és jelenleg 337 tehenet fejünk. A kánikula előtt naponta nagyjából 11 ezer liter tejet szállítottunk a kaposvári tejüzemnek, ez a forróságban nagyjából 10 500 literre esett vissza. Ez egyelőre nem goromba csökkenés, de egyértelműen kimutatható a kánikula hatása” – mutatott rá a cégvezető.

Annak érdekében, hogy a tejhozam további csökkenését elkerüljék, a szentgáloskéri társaságnál kiemelt figyelmet fordítanak az állatok biztonságára. Pásztohy András elmondása szerint a termelő istállóban pillanatnyilag 30 ventilátor működik, továbbá párásító segítségével vízzel permetezik a szarvasmarhákat.

Elmondása szerint akkor lenne nagy baj, ha a hőmérséklet éjjel nem csökkenne jelentős mértékben. A vállalatnál most abban bíznak, hogy a következő napokban némileg enyhül a forróság. A héten elrendelt biztonsági intézkedések egyelőre elegendőnek bizonyultak, cél, hogy a tejtermelés folyamatosan szinten maradjon.

Ventilátorokkal enyhítenek az időn

A lap megszólaltatta Göcző Sándor magyaratádi őstermelőt is, aki öt szarvasmarháról gondoskodik. A hőség miatt ők is óvintézkedéseket voltak kénytelenek bevezetni, így az állatoknak folyamatosan biztosítják a friss vizet, délután három körül langyos vízzel locsolják, és nagy, eltolható ajtókkal kialakított nyári istállót használnak. Családjukban állatorvos is van, így az állatok egészségügyi állapotának folyamatos nyomonkövetése sem okoz problémát.

Somogyszalókon ugyancsak párásító ventilátorral lépnek fel a kánikula ellen.

Mi is használunk párásító ventilátort, a fejőházban ezen kívül egy nagy ventilátor működik, ami ugyancsak sokat segít

– mondta Szalai Norbert somogyaszalói gazdálkodó, aki 37 szarvasmarha tulajdonosa. A gazda szerint a több napig tartó nagy melegben akár 5-10 százalék körüli tejhozamcsökkenés következhet be.

A Kapostáj Zrt. szintén a tejhozam csökkenéséről számolt be. A zimányi gazdaságban 530 tehénen kívül csaknem 500 növendék üszőt tartanak. Ők naponta átlag 15 ezer liter tejet adnak át a feldolgozónak, ám a hőséget ők is érzik, pénteken már csaknem 400 literrel csappant meg a mennyiség. Nagy Imre állattenyésztési részlegvezető azonban hangsúlyozta, hogy minden lehetséges módon óvják az állatokat.

„Figyelünk, hogy az itatókban mindig legyen hideg, friss víz, és az istállóban egy-egy oldalon öt nagy teljesítményű ventilátor működik” – mondta Nagy Imre, hozzátéve, hogy ezen felül vízpermettel is hűtik a termelő teheneket.