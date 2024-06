Elkészült a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) legújabb, Budapestet bemutató imázsfilmje, amely 2024 májusában egy háromnapos influenszer média trip keretében készült a fővárosban – adta hírül az MTI.

A forgatásnak keretet adó eseménysorozat ideje alatt több mint 2 ezer bejegyzés született a közösségi médiában a magyar főváros szépségéről és ikonikus látványosságairól. A többmilliós követőtáborral rendelkező nemzetközi tartalomgyártók több mint 1000 Instagram-sztoriban, 900 bejegyzésben és 200-nál is több TikTok-videóban osztották meg személyes élményeiket Budapestről.

Az MTÜ szerint ennek a különleges marketingaktivitásnak köszönhetően 150 országból közel 340 millió felhasználó kaphatott képet a főváros megújult turisztikai és kulináris kínálatáról, unikális helyszíneiről és felejthetetlen programlehetőségeiről. Az elkészült imázsfilm még több turistát csábíthat Budapestre.

A Budapest Influencer Trip a Magyar Turisztikai Ügynökség tavaszi nemzetközi kampányának részeként valósult meg, amivel az ügynökség kifejezett célja az volt, hogy a 25–40 éves korosztályból még több külföldi vendéget csábítson a magyar fővárosba. A nemzetközi trendeknek megfelelően olyan véleményvezérek érkeztek hazánkba, akik a magyar turizmus számára legfontosabb küldőországok piacain, valamint a nagy növekedési potenciálú tengerentúli országokban rendelkeznek nagyszámú követővel. A Budapest Influencer Tripen 50, világszinten is jelentős influenszer vett részt 14 országból.

Az eredmények már most jól láthatóak, hiszen az MTÜ kampányainak is köszönhetően Budapesten 20 százalékkal nőtt a külföldi turisták száma, míg a Budapest Influencer Tripet követő három és fél hétben a tavalyi év azonos időszakához képest az Amerikai Egyesült Államokból 54 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) a hazai szálláshely-szolgáltatók, míg az Egyesült Arab Emirátusokból 40 százalékkal több foglalás érkezett be az eseményt követő napokban, mint tavaly ilyenkor.

A tartalomgyártók nem csak több ezer bejegyzéssel népszerűsítették Budapestet az eseménysorozat alatt. Egy nagyszabású filmforgatás keretein belül közel 100 fős stáb és 5 drón követte minden lépésüket.

Az új imázsfilm célja, hogy tovább élénkítse a budapesti foglalások számát, valamint hogy megerősítse Magyarország pozícióját a vezető úti célok térképén. A film különböző vágataival számos platformon találkozhatnak a potenciális turisták az év során.