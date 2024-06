Izgalmas programokkal vár a főváros a hétvégén

Június utolsó hétvégéjén is számos jobbnál jobb programmal vár minket a főváros. Bulizhatunk egyet a Scorpions koncertjén, ellátogathatunk a Santsat egynapos minifesztiválra, mely nemcsak a zenéről, hanem a lelki feltöltődésről is szól, de kikapcsolódhatunk a VI. Óbudai Világzenei Héten vagy a Waldorfeszten is.