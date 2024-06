Alig várja, hogy dolgozhasson a Készenléti Rendőrség legaranyosabb tűzszerésze

Aki nem tudja, hogy ki ő, csupán egy játékos labradornak gondolhatja, de valójában Molly robbanószer-kereső kutyaként a rendőrség oszlopos tagja. Nem is akármilyen tagja, ugyanis szorgalma akkora, hogy egyenesen munkamániásnak nevezhető.

Molly alig várja, hogy dolgozhasson, ráadásul pillanatok alatt megtalálja az elrejtett, robbanószert tartalmazó zacskót – írja a police.hu.

9 Galéria: A Készenléti Rendőrség legaranyosabb munkatára, Molly Fotó: Szabó Gabriella / Police.hu

Gazdája Szántó Zsolt törzszászlós, aki 1998-ban kezdte karrierjét a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának munkatársaként, majd a Köztársasági Őrezred tagjaként tűzszerész vált belőle. Pontosabban kutyás tűzszerész.

Mivel családjában rajta kívül mindenki vadász, nem meglepő, hogy a tűzszerész sok-sok kutya társaságában cseperedett fel. „Ha az ember ilyen közegben nő fel, akkor elkerülhetetlen, hogy ő is részt vegyen a képzésükben, tartásukban. Így szerettem meg őket, és egyenruhásként ezért vágytam arra, hogy kutyás tűzszerész legyek” – mesélt a kezdetekről Szántó Zsolt.

A rendőrt rendkívül érdekelte a kutyás munka. Elmondása szerint a munka alkalmával az állat betanítása a legérdekesebb, amikor védett személyek mozgási környezetét, útvonalát, az általuk meglátogatandó helyeket kell a robbanószer-kereső kutyákkal előzetesen ellenőrizniük, az már kevésbé érdekes, mert „szerencsére az átvizsgált területeken soha nem találnak semmit”.

Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy ez a munka ne lenne fontos, ugyanis biztonság szempontjából nélkülözhetetlen feladat az övék.

Sokkal izgalmasabb azonban, amikor különféle kutatásokban, házkutatásokban kell közreműködnünk, mert olyankor sokszor találnak földből kiszedegetett lőszereket, robbanószerkezeteket.

Molly nagyon ügyes. Én vettem két hónapos korában. Nőstény labrador, ma már kilenc és fél éves. Nekem saját kutya kellett, olyan, aki ott lakik velünk, a nappaliban, aki a családunk része

– fogalmazott a törzszászlós.

9 Galéria: A Készenléti Rendőrség legaranyosabb munkatára, Molly Fotó: Szabó Gabriella / Police.hu

Azt is megtudtuk tőle, hogy a labradoroknak két típusa létezik: az amerikai és az angol vérvonalú, de miközben a népszerű amerikai változat nem alkalmas az ilyen munkára, addig az angol jól teljesít benne. Az angol vérvonalhoz tartozik Molly is, aki amellett, hogy nagyon jól kommunikál az emberekkel, jól bevált kollégának is számít. „Nagyon jól használja a légszimatot, kihasználja a szelet, a páratartalmat” – tudtuk meg gazdájától.

Kiderült az is, hogy az ilyen típusú munka sikerét mindig a rendőr és a négylábú együttműködése hozza el, ugyanis a robbanószer-kereső kutya nem tud teljesen önállóan dolgozni. A kutyának jó ugyan a szimata, de az ember tud gondolkodni, összefüggéseket felismerni, és helyes utasítást adni neki.