A szakértő szerint tisztességtelen üzleti eljárás, amit a legtöbb légitársaság folytat

Nagy port kavart a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren történt késések sokasága. A repülési szakértő részletesen kitért a késések lehetséges okaira, valamint a kártérítések elmaradására is.

Az elmúlt időszakban rengeteg botrányos késés történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, többek között a Magyarország–Skócia EB-mérkőzésre sem jutottak ki sokan Stuttgartba. Pető György, repülési szakértő az ATV Egyenes Beszéd című műsorban elmondta, hogy ez nem egy újkeletű dolog, azonban nem is normális, hogy órákat késnek a járatok.

Tisztességtelen üzleti eljárás, amit a legtöbb légitársaság folytat.

– mondta Pető György a műsorban, hozzátette, hogy „a légitársaságok kellően megvédik magukat, hogy az utasok ne nagyon tudjanak panaszkodni”.

A beszélgetésen szóba került az is, hogy a bizonyos fokú késéseknél a légitársaságoknak kártérítési kötelezettségük lenne, azonban az utasok sokszor már ott akadályba ütköznek, hogy van-e e-mail-cím, vagy válaszol-e az adott légitársaság. A szakértő szerint „pitbull módjára kell rátapadni a légitársaságokra, és erőt kell demonstrálni, így nagyobb eséllyel elérhetik a céljukat”. „De ez sincs rendben” – tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy a kártérítés nem tudja kárpótolni, ha

egy család két gyerekkel 24 órát dekkol egy repülőtéren, és annyira inkorrektek, hogy meg se mondják nekik, mikor fog jönni a járat, mert állandóan az a mese megy, hogy két óra múlva, három óra múlva. Ilyenkor az ember el se megy a reptérről.

A szakértő szerint vannak olyan légitársaságok is, amelyek úgy indítottak járatokat Budapestről, hogy cserébe marketingtámogatást kértek.

Négy légitársaságra is lesújtott a kormányhivatal

Korábban már beszámoltunk arról, hogy hatósági ellenőrzést indított a Ryanair, a Wizzair, a SunExpress és a Eurowings légitársaságokkal szemben a Fővárosi Kormányhivatal. Ha az ellenőrzés alatt jogsértés gyanúja merül fel, a hivatal eljárást indít az érintett légitársasággal szemben. Mint azt az Index megírta, az elmúlt hetekben több légitársaság járata is órákat késett. A késések miatt szurkolói csoportok maradtak le a magyar labdarúgó-válogatott stuttgarti és dortmundi meccséről. Az egyik, Barcelonából Budapestre tartó gép utasai pedig 24 órát várakoztak a barcelonai reptéren.

A kormányhivatal az idegenforgalmi főszezon alatt kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy fellépjen azon légitársaságokkal szemben, amelyek nem tartják be a jogszabályi előírásokat, veszélyeztetve ezáltal az utazók nyugodt családi kikapcsolódását. Kérjük az utasokat, a légi utazással kapcsolatban tapasztalt érdeksérelem esetén forduljanak bizalommal a kormányhivatalhoz

– idézi a közleményt az MTI.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerint „A magyar emberek biztonsága a nyaralásuk, utazásuk és a sporteseményekre való eljutásuk során is kiemelten fontos. Valamennyi, Magyarországon működő légitársaságnak be kell tartania a magyar és az uniós jogszabályokat és előírásokat. Mindent el kell követniük azért, hogy az utasok megfelelő szolgáltatást és tájékoztatást kapjanak. Elfogadhatatlanok az utasok hátrányára elkövetett mulasztások, amelyek ellen a jövőben is határozottan és szigorúan fellépünk” – mondta.

Ekkora összegű kártérítés jár az utasoknak járatkésés esetén

Még mindig kevesen tudják, de két órát meghaladó járatkésés esetén egy uniós jogszabály szerint az utas jogosult kártérítési díjra a légitársaságtól. Ez az összeg akár a 600 eurót is meghaladhatja, sőt járattörléskor egyéb szolgáltatás igénybevételét is biztosítani köteles a légitársaság. Az Index részletesen összeszedte a kártérítésre vonatkozó előírásokat.

Az utasoknak sokszor csak a bosszankodás marad, ugyanis még mindig kevesen vannak tisztában azzal, hogy az uniós jogszabály alapján milyen jogaik vannak abban az esetben, ha törölték a járatukat, késik a gépük vagy megtagadták a beszállásukat. Késés, beszállás visszautasítása, törlés és kártalanításhoz való jog vonatkozásában a 2004-ben hatályba lépett (261/2004/EK) uniós rendelet írja elő a légitársaságok kötelezettségeit.

A kártérítés mértéke 250 euró az 1500 kilométeres vagy ennél rövidebb repülőútra. 400 euró minden 1500 kilométernél hosszabb, Közösségen belüli repülőútra, és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra. Mindezeken felül 600 euró minden egyéb, több mint 3500 kilométeres repülőútra.

A KÁRTÉRÍTÉSI ÖSSZEG VIS MAIOR ESETÉN NEM JÁR, ÍGY MENTESÜL A LÉGITÁRSASÁG A KÁRTALANÍTÁS ALÓL.

A repülésben ugyanis gyakori, hogy nem lehet kiküszöbölni egy előre nem látható időjárási körülményt. Műszaki hibára azonban a légitársaság nem hivatkozhat.