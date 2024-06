Egyre több hazai cég használ mesterséges intelligenciát

Az EY 53 országra kiterjedő kutatása szerint a hazai vállalatok közel kétharmada már használja vagy gondolkodik a mesterséges intelligencia (MI) bevezetésén, miközben 29 százalékuk érdemben még nem is foglalkozott a területtel – áll az EY sajtónyilatkozatában.

A kutatás szerint a magyar vállalatok 20 százaléka már aktívan alkalmaz mesterségesintelligencia-eszközöket, 18 százalékuk pedig a következő két évben tervezi bevezetni az ilyen megoldásokat. Hiába egyre népszerűbb azonban a technológia, a magyarországi vállalatok 29 százaléka nem foglalkozik ezzel a kérdéssel.

A mesterséges intelligencia alkalmazása óriási potenciált jelent a hazai cégek számára. Azok a vállalatok, akik még nem dolgozták ki az MI-stratégiájukat, és nem kezdtek bele a megvalósításába, nagyon gyorsan hatalmas lemaradásba kerülhetnek, és behozhatatlan versenyhátrányra tesznek szert

– hangsúlyozta Farkas Ádám, az EY felelős üzleti működéssel kapcsolatos szolgáltatásait vezető partnere.

A szakember szerint ugyanakkor nem érdemes elkapkodni a bevezetést, mivel a megbízható alkalmazás érdekében fontos figyelembe venni az etikai szempontokat, különösen a magánélet védelmét, az adatbiztonságot és a diszkrimináció megelőzését. A fejlesztéseknek ráadásul meg kell felelniük az etikai irányelveknek és a folyamatosan változó jogszabályoknak is.

Az EY kutatása arra is kitért, hogy a megkérdezettek többsége már nekilátott, vagy tervezi, hogy ellenőrzi bevezetés előtt a kiválasztott MI-megoldásokat (68 százalék), bevonja a felsővezetőket a folyamatba (66 százalék), útmutatót dolgoz ki az alkalmazottak számára (65 százalék), és felhasználási szabályokat vezet be (65 százalék) az adatvédelmi kockázatok enyhítésére. Az etikus használat irányelveinek meghatározása is elkészült vagy egyeztetés alatt van már a válaszadók 63 százalékánál.