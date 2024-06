Nobel-díjas közgazdásszal indított kutatást a Corvinus Egyetem

A termékenység csökkenése globális jelenséggé vált, amely szinte minden országot érint. A szokásos gazdasági érvelések ennél a jelenségnél csődöt mondanak, és egyelőre nem találtak rá új, átfogó magyarázatot. A Chicagói Egyetem és a Corvinus közös kutatásának célja, hogy a termékenység csökkenésének okai és következményei mellett felmérjék a termékenységnövelést célzó intézkedések hatékonyságát is – áll az Indexnek eljuttatott közleményben.

A partnerségben az amerikai egyetemről a Nobel-emlékdíjas professzor, James J. Heckman által vezetett, az emberi fejlődés közgazdaságtanával foglalkozó kutatóközpont (Center for the Economics of Human Development – CEHD) vesz részt, míg magyar részről a Corvinus egyetem Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) kutatóközpontja.

Nagy várakozással nézek a szakmai együttműködés elé, amelynek alapjairól a tavalyi Budapesti Demográfiai Csúcs konferencia idején, személyes találkozókon kezdtünk egyeztetni. A Corvinus Egyetemet elhivatott szakmai partnernek ismertem meg. Meggyőződésem, hogy a magyar kutatókkal közös munka nemzetközileg értékes új eredményeket hoz majd ennek a komplex területnek a jobb megismerésére

– ismertették James J. Heckman professzor véleményét a közleményben.

Fotó: Corvinus Egyetem James J. Heckman professzor

Szántó Zoltán, a Corvinus CIAS dékánja, a kutatóközpont vezetője kiemelte: „A Chicagói Egyetemmel indított közös projektünk kiemelkedő eleme az egyre inkább bővülő nemzetközi tudományos kapcsolatainknak, amelyek Hongkongtól a Princetonig érnek. Jól fémjelzi a Corvinus globális beágyazottságát, a Corvinus iránt megnyilvánuló akadémiai bizalmat. Kívánom, hogy kutatóink számára inspiráló legyen az a prominens nemzetközi közeg, amit ez az amerikai partnerség kínál” – mondta

Chicagóban folytatódik a munka

A közlemény szerint közös munka első lépéseként június 7-én, a Corvinus egyetemen webináriumot tartottak a témában, amelyre a világ minden tájáról hívtak egyetemi kutatókat. A szakmai eseményt James J. Heckman vezette, akinek kifejezett kérésére magyar kutatók tartottak előadásokat nemzetközi társszerzőket bevonó munkáikról.

Gál Róbert Iván, a CIAS Család, Háztartás és Gazdaság Kutatóközpontjának vezetője, a Corvinus egyetemi docense azt mutatta be alapos és innovatív elemzésük alapján, mennyivel jár rosszabbul egy európai szülő egy gyerektelenhez képest, míg Spéder Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem demográfus professzora és a KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója azt a friss publikációjukat ismertette, amely a magyar családpolitikák elmúlt harminc évben betöltött szerepét értékeli a szülővé válásban. Mindkét előadást intenzív diszkusszió követte, ahol Heckman professzor javaslatára körvonalazták a következő két év kutatási irányait.

A workshopot továbbiak követik majd, a következő, nyár közepi (július 10.) esemény helyszíne – kölcsönösségi alapon – ezúttal a Chicagói Egyetem lesz, házigazdája pedig James J. Heckman, aki 2000-ben nyert el megosztott közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat az egyének és háztartások viselkedését felmérő statisztikák fejlesztéséért.