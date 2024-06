Nemzetközi terjeszkedésre fordítja nyereségét a Duna Group

Kiemelkedően magas, 41,7 milliárd forint nyereséget ért el a Duna Group, melyet a vállalatcsoport a nemzetközi piaci pozíciói megerősítésére használna fel. A nemzetközi célkitűzések mellett a most ismertté vált eredmények hátterében a cégcsoport konzervatív osztalékpolitikája, a tevékenység fejlesztését szem előtt tartó szemlélet is felfedezhető.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján június 25-én megjelent a Duna Aszfalt Zrt. összevont beszámolója, mely szerint a hazai és közép-európai infrastruktúra fejlesztés meghatározó cégcsoportja a tavalyi évben 261 milliárd forintos összevont nettó árbevételt könyvelhetett el a tavalyelőtti 242,6 milliárd forintos forgalom után – írja a Magyar Építők.

A hat országban jelen levő Duna Group eredménykimutatásából kitűnik, hogy az adózott eredménye tavaly jelentősen növekedett. A 2022-ben elért 13,2 milliárd forint után 2023-ban 41,7 milliárd forintra rúgott ez az összeg. Ezzel együtt a tulajdonos Szíjj László 5 milliárd forintos osztalékot vett ki.

A lap megkeresésére a társaság erre azt a kommentárt adta, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a tulajdonos visszaforgatja a cég saját erőforrásainak fejlesztésére és a nemzetközi terjeszkedés kiadásainak fedezésére.

Szerintük erre enged következtetni a cégcsoportnak az összevont beszámolóból kirajzolódó összetétele: többek közt a Banimex és a WKS Duna Polska révén Lengyelországban, a Duna Constructii révén Romániában, a Rail-Via International révén Bulgáriában is jelen van a cégcsoport, igaz utóbbi megszűnés alatt állt a legutóbbi információk alapján. Ugyanakkor a GED Africa révén szakmai és befektetői partnerként egy nagy jelentőségű afrikai infrastrukturális beruházásnak is részese a Duna Group.

Kiemelték, hogy ugyanebbe az irányba mutat a vállalatcsoport növekvő és sikeres nemzetközi aktivitása is. A múlt héten a norvégiai Trondheimben avattak fel gyalogos és kerékpáros hidat, amelynek acélszerkezetét a Duna Group lengyel leányvállalata gyártotta,de a Duna Group vállalatai alkotta konzorciumi csoport Romániábanis ajánlatot tett egy 240 milliárd forintos autópálya-tenderre.

Mint írják, a nemzetközi célkitűzések mellett a most ismertté vált eredmények hátterében a cégcsoport konzervatív osztalékpolitikája, a tevékenység fejlesztését szem előtt tartó szemlélet is felfedezhető. Szerintük ezt a cégcsoport is megerősítette, ugyanis a visszafektetést a Duna Csoport alapvetően a kiszolgáló vertikális ágazatainak fejlesztésére fordítja; gépekbe, munkavállalói képzésbe fektet; valamint a földrajzi diverzifikáció megvalósításába. Ettől a vállalati stratégiától várja a menedzsment a kedvező árbevétel arányos nyereség szint fenntarthatóságát a jövőben is.