Eltűnt egy fiatal lány a Fishing on Orfűn, mindenki őt keresi

Már a rendőrség is keresi azt a fiatal lányt, aki a Fishing on Orfűn tűnt el csütörtökön. A fiatal még az iratait sem vitte magával, így a barátai aggódnak érte. Most abban bíznak, hogy a fesztivál Facebook-csoportjában közzétett bejegyzésüknek köszönhetően a többi fesztiválozó segítségével sikerült előkeríteni az eltűnt lányt.