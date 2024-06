Karácsony Gergely élő adásban kérte el Rónai Egontól Magyar Péter telefonszámát

A főpolgármester a Kúria döntése után elfogadta, hogy újabb öt évre ő fogja vezetni a fővárost, viszont továbbra is meggyőződése, hogy manipulálta a kormánypárt a választásokat – ezért is nyújtotta be az újraválasztási kérelmét. Viszont ha már így alakult, akkor minden listavezetővel le akar ülni beszélgetni a programjukról, úgyhogy el is kérte Rónai Egontól Magyar Péter telefonszámát.