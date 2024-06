Negatív lett Magyar Péter drogtesztje

A Tisza Párt alelnöke még június 3-án jelentette be, hogy toxikológiai vizsgálatot végeztet el magán, miután a kormányközeli médiumok drogfogyasztással vádolták meg. Magyar Péter ígéretét betartva szerdán be is számolt a vizsgálat eredményéről, amely kimutatta, hogy az EP-képviselő nem fogyasztott semmilyen tiltott szert.