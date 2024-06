Az Apple Pay továbbra is engedély nélkül emel le pénzt, de van megoldás

Nem hackertámadás történt, állítja az Apple, és kijelentése szerint technikai probléma áll a háttérben. Azt is mondják, hogy a felhasználók adatai biztonságban vannak, a jogosulatlanul levont összegeket pedig hamarosan visszatérítik. Olvasóink jelzése szerint ugyanakkor folytatódnak az indokolatlan levonások. Az Indexnek most szakértő beszélt arról, hogy mit tehetnek az ügyfelek addig, amíg a helyzet rendeződik. Arról is beszélt, mi lesz a károsultak pénzével.