Elbocsátott mentődolgozó: A jogszabályokat figyelmen kívül hagyva hozták meg a döntést

Az RTL Híradó egy hónappal ezelőtt számolt be arról az esetről, amikor egy mentőápoló fotót készített egy adatlapról, amelyen az látható, hogy egy 65 éves trombózisos beteg órákon keresztül hiába várta a mentőket.

Az adatok többsége ugyan ki volt takarva, de a mentőszolgálat azonosította az esetet, majd kirúgták a fotót készítő mentőápolót, és meghallgatták Lengyel Tibort is a történtekről. Később a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke kapott egy levelet, amelyben leírták neki, hogy részt vett az adatok kiszivárogtatásában, emiatt azonnali hatállyal elbocsátották.

Lengyel Tibor elmondta, hogy jogi lépéseket készül tenni, hiszen szakszervezeti vezetőként törvényi védelem alatt áll, így az elbocsátása jogszerűtlen, az csak a szakszervezet hozzájárulásával vagy bírósági döntéssel történhetett volna.

Indulatból, erőből és a jogszabályokat figyelmen kívül hagyva hozták meg azt a döntést, hogy eltávolítanak

– jegyezte meg.

Lengyel Tibor már többször is nyilatkozott a sajtónak, ami miatt raktárossá fokozták le, és el is akarták bocsátani, azonban, mint mondja, akkor még figyelembe vették a jogszabályokat, most viszont mindent félretettek.

A mentőszolgálat szerint az elbocsátott dolgozók „bizonyíthatóan jogellenes adatkezelést valósítottak meg”, és ezzel törvényt szegtek.

Korábban is történt már hasonló eset, májusban a mentőszolgálat jegyzőkönyve szivárgott ki arról az esetről, amikor a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit mentőt hívott Magyar Péterhez, a Tisza Párt alelnökéhez.