Tovább fokozódik a botrány, Ferihegyen rekedtek az éjjel a Ryanair utasai

Péntek reggel sorra érkeztek szerkesztőségünk e-mail olyan beszámolók, amelyek arról szóltak, hogy több, a Wizz Air gépeivel Budapestre utazni kívánó utas is Olaszországban rekedt csütörtök éjjel. Egy olvasónk arról írt, hogy a légitársaság Bariból induló gépével szeretett volna hazautazni, de hiába, és végül saját költségére kellett megoldania az utat.

Az Index egy másik olvasója pénteken délután küldött szerkesztőségünknek levelet, amelyben a korábbi cikkükben leírtakhoz hasonló történetet mesélt el. Mint írta, csütörtökön a Ryanair 19:30-kor Palermóba induló járatával (FR2020) szeretett volna másodmagával elutazni, de már Ferihegyre megérkezve feltűnt nekik, hogy rengetegen várakoznak a repülőtéren.

Elmondása szerint a tömeget eleinte azzal indokolta, hogy turistaszezon van, azonban idővel egyre gyanúsabb lett nekik, hogy a semelyik sor nem mozdul előrébb és egyre több járatnál kezdtek kiírni késéseket. Mint írta, ekkor már három órája várakoztak, majd további másfél óra késést jelentettek be a járatukra. Majd lassan bezártak az üzletek is, így étlen-szomjan maradtak a repülőtéren.

Ekkor elkezdtek bejelenteni pár járattörlést, ami már gyanús volt. Sok helyről azt hallottuk, hogy egy nagy viharra való tekintettel történik mindez, ami 21:00 környéken meg is érkezett, de nagyjából csak fél óráig tartott utána csak szemerkélt

– fogalmazott olvasónk.

Hat óra késés után törölték a járatot

Elmondása szerint ez alatt semmilyen tájékoztatást nem kaptak, és további másfél órával kitolták a járatuk indulását. Majd éjfél körül, csaknem hat óra várakozás után megérkezett egy busz, és az utasok elkezdhettek beszállni. Olvasónk szerint a gépen ülve, a pilótától kapták az „egyetlen normális” tájékoztatást, aki elnézést kért tőlük, és elmondta, hogy hamarosan elindulnak. Ez azonban nem így lett.

Hajnali 1-2 óra körül leszállították az utasokat a gépről, és egy busszal vissza vitték őket a terminálba, ahol kiderült, hogy nem csak ennek a járatnak az utasai jártak rosszul, ugyanis a Ryanair Alghero-Budapest járattal is hasonló gondok akadtak.

Ezt egy másik olvasónk beszámolója is megerősítette, aki elmondta, hogy a Ryanair Budapest-Alghero FR4752 és az Alghero-Budapest FR4751 járatait is törölték csütörtökön. Hozzátette, hogy Algheróban segíteni a reptéri személyzet próbált, de végül saját maga foglalt másik hazautat és szerzett szállást hajnal 1 és 2 óra között.

A Palermóba tartó utasok kaptak egy zsugor vizet is, és megjelentek a rendőrök, majd a légitársaság egyik munkatársa is, aki elmondta, hogy nem fog indulni pótló járat, ugyanis minden gép tele van, de azt javasolta az utasoknak, hogy megpróbálhatják átfoglalni a jegyüket, azt viszont nem tudta megmondani, hogy mikor lehet az adott városba érni. Azt ígérte, hogy majd a reggel érkező kollégái tudnak további információt adni.

Ekkor már a tömeg információ hiányában és fáradtság miatt a földön aludt, várt, keresett szállást vagy hazament, ha tudott. Rengetek család, kisgyermekek, csecsemők, idősek, magyarok és külföldiek egyaránt

– írta olvasónk, aki kifejtette, hogy a kialakult helyzet a légitársaság hibájából történt, de úgy véli, hogy a Budapest Airportnak ilyen esetekben megoldást kellene találnia a problémákra, és legalább tájékoztatniuk kellene az utasokat.

Hozzátette, hogy mivel nem kaptak rendes tájékoztatást, ezért végül hazamentek, így azonban elbukták az előre lefoglalt és kifizetett szállásukat.

„Ha másnap reggel átfoglalják és tájékoztatják az utasokat időben az még elfogadható is lett volna, de ez érthetetlen, hogy történhet meg 2024-ben és hogy nem vállalhat egy cég ennyire felelősséget, majd hogy hagy magára és vág át több 100 embert egy este alatt” – írta az olvasónk.

Levélben arra is kitért, hogy az utasok közösen írtak egy petíciót, amit többen is aláírtak. Ebben azt is leírták, hogy a Celebi földi kiszolgáló irodájához irányították őket, ahol azonban nem kaptak használható információt arra, hogy mit tegyenek az éjszaka közepén cserbenhagyott emberek. Kiemelték, hogy a gépen kisgyerekek és csecsemők is voltak.

Több meccsről is lemaradtak a szurkolók

Az utóbbi hetekben több légitársaság járata is nagy késésekkel indult Budapestről. Legutóbb a futballdrukkerek körében okozott kellemetlenséget, amikor lemaradtak a stuttgarti meccsről. Az Eurowings légitársaság Stuttgartból induló járata mintegy háromórás késéssel érkezett meg Budapestre, és az utasok beszállása után kiderült, hogy a résidő miatt nem tud időben elindulni. Ezért több utas úgy döntött, nem utazik el, és Budapesten követte a skót–magyar meccset.

Ugyanakkor a Wizz Air járatcsúszása is sok magyar szurkolót érintett. A légitársaság június 15-én induló Budapest–Dortmund-járatának felszállása két órát késett. A repülőgép utasai közül csaknem ötvenen a magyar válogatott Svájc elleni, kölni Eb-meccsére utaztak. A gép végül másfél órás késéssel szállt le Dortmundban.

A Ryanair Barcelonából Budapestre tartó gépének utasai ennél is nagyobb problémába ütköztek vasárnap, ugyanis nemcsak az eredeti járatot, de a mentesítőt is törölték. Egyes utasoknak emiatt 24 órát kellett várakozniuk Barcelonában. Arról, hogy az uniós jogszabályok alapján milyen jogaik vannak az utasoknak abban az esetben, ha törölték a járatukat, itt írtunk bővebben.