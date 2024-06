Mikor fizet és mikor nem a légitársaság a késés miatt?

Húszéves lett Magyarország vezető légitársasága, a Wizz Air, amely több mint ötven országba repíti el utasait – hat új járattal kiegészülve –, akik közel 200 úti cél közül választhatnak. Budapestről az elmúlt húsz évben több mint ötvenmillió utas repült. A nyári szezonnyitó sajtótájékoztatón Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője elmondta, hogy tavaly minden második percben felszállt egy járat, ezzel párhuzamosan az előző évben 60 százalékkal csökkent a törlések száma a 2022-es évhez viszonyítva. A légitársaság megfelelő számú személyzettel rendelkezik, azonban keresik azon leendő kollégákat, akiket érdekel a légiutas-kísérői hivatás.

Korábban többször beszámoltunk arról, hogy az elmúlt időszakban több légitársaság vonatkozásában is gyakorivá váltak a járatkésések. Ennek egyik magyarázataként az érintett légitársaságok azt is fel szokták hozni, hogy a Covid-időszak alatt is sokan nyugdíjba mentek a légiirányítók közül, akik pedig erre a pályára készülnek, és egyszer sikertelen vizsgát tettek, többször már nem jelentkezhetnek.

A légiirányítás Európában utánpótláshiánnyal küzd, így a késések leginkább az ezen a területen jelentkező hiányosságoknak tudhatók be. Radó András kitért arra, régóta lobbiznak azért, hogy legyen egy európai közös légiirányítási rendszer, amely most nemzeti hatáskör, ezért nehézségekbe ütközik. Ezen túlmenően időjárási körülmények is nehezítik az utazást, amely vis maior helyzet, így nem jár kártérítéssel, továbbá geopolitikai nehézségekre is fel kell készülniük a repülőtársaságoknak.

Kártérítési összegek

Késés, beszállás visszautasítása, törlés és kártalanításhoz való jog vonatkozásában a 2004-ben hatályba lépett (261/2004/EK) uniós rendelet rendelkezik a légitársaságok kötelezettségéről. A kártérítés mértéke 250 euró az 1500 kilométeres vagy ennél rövidebb repülőútra. 400 euró minden 1500 kilométernél hosszabb, közösségen belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra. Mindezeken felül 600 euró minden egyéb, több mint 3500 kilométeres repülőútra.

A KÁRTÉRÍTÉSI ÖSSZEG VIS MAIOR ESETÉN NEM JÁR, ÍGY MENTESÜL A LÉGITÁRSASÁG A KÁRTALANÍTÁS ALÓL.

A repülésben ugyanis gyakori, hogy a légitársaság nem tud kiküszöbölni egy előre nem látható időjárási körülményt. Műszaki hibára azonban a légitársaság nem hivatkozhat. De a késések vagy törlések sztrájk miatt is bekövetkeznek az olaszok, franciák vagy akár a spanyolok miatt, utóbbi a gyermekesek számára a legnépszerűbb úti cél. A Wizz Air utasai értesítést kapnak, ha járatuk késik, vagy törölték a gépét, így folyamatos az utastájékoztatás.

Amerikába nem tervez repülni a társaság, de tovább bővíti útvonalait

A sajtótájékoztatón az új útvonalakról is szó esett. Budapestről ezentúl Brassó-, illetve Bukarest-járat is indul, továbbá Brüsszel, Jereván, Stuttgart és Valencia is felkerült az úti célok közé. A nyári slágerutak közé tartozik Görögország, Törökország, Málta, Portugália, Egyiptom és Izland. A munkalehetőség és a tanulmányok folytatása miatt azonban az utasok nagy része a Budapest–Eindhoven- és a Budapest–Lisszabon-járatokon utazik, általában húszkilós bőrönddel indulnak útnak. A folyamatosan bővülő érdeklődés okán növelték járataikat Spanyolországba, Olaszországba és Franciaországba.

A Nyári időszakon kívül sokan utaznak Ciprusra, Egyiptomba és Görögországba, de az Egyesült Arab Emírség is rendkívül népszerű.

Mindeközben a légitársaság célkitűzése, hogy új útvonalakra repítse el az utasokat, ugyanis a jövő tavasszal érkezik 47 XLR repülőgép, amely több mint 8700 kilométer hatótávolságra képes elrepülni. Az Egyesült Államok ugyanakkor továbbra sem szerepel a tervekben.

Aranygéppel utazhatnak az utasok

Ezentúl naponta közlekednek járatok a párizsi Orly repülőtérre, ahonnan az aranygép augusztus 12-én repül haza, de az utasok folyamatosan utazhatnak nem csupán Franciaországba, hanem szerte Európába.

A nyári olimpiai játékokra egy egyedi festésű gép szállítja majd a magyar sportolókat a Magyar Olimpiai Bizottság együttműködésével. 13 fős szakmai csapat dolgozott 2 hónapon keresztül a különleges repülőgépen.

(Borítókép: Wizz Air)