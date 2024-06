Mennyi az annyi? Ez jár, ha törlik a repülőjáratunkat

„Szinte nincs nap, amikor jelentős, többórás késésről, törölt járatokról és repülőtéri kaotikus jelenetekről ne kapnánk hírt. A nyári időszakban mindig megnövekednek a légiutas-jogokkal kapcsolatos problémák, ugyanakkor az idei nyár a megszokotthoz képest is több fogyasztói panaszt és csalódást hoz egyelőre, miközben a légitársaságok közül több is megpróbál kibújni egyértelmű felelőssége alól” – hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).

Az utóbbi hetekben a FEOSZ-hoz is számtalan megkeresés érkezett, és több sajtóhír is azt mutatja, hogy „utasok széles körét érintő káosz alakult ki egyes európai reptereken”.

Akár 24 órát is meghaladó késésekről, az indulási időt folyamatosan tologató, majd végül törölt járatokról, a labdarúgó-Európa-bajnokságon történő szurkolást célul kitűző, de a meccs kezdési időpontjáig sem elinduló gépekről is beszámoltak a fogyasztók. Mindezzel pedig együtt jár, hogy a fogyasztókat a légitársaságok nem tájékoztatják megfelelően, sem a rendelkezésre álló elektronikus lehetőségeken, sem a reptéren a helyszíni munkatársak által. Így joggal háborodnak fel a kétségbeesett utasok, akik szabadságukat szeretnék gondtalanul megkezdeni, vagy éppen a nyaralásból hazafelé próbálnak eljutni, nem kevés pénzt költve az utazásra

– foglalta össze a helyzetet a FEOSZ.

Mi jár az utasnak?

Arra is emlékeztettek, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal több légitársasággal szemben eljárást indított a jogszabályoknak nem megfelelő magatartás miatt. A FEOSZ arra hívta fel a légitársaságok figyelmét, hogy tartsák be a vonatkozó szabályokat, emellett pedig „a megfelelő tájékoztatási kötelezettség teljesítése alól semmilyen esetben nem mentesülnek, azaz tájékoztatniuk kell az utasokat az esetleges késésről, a járattörlésről, adott esetben az átfoglalásról. Ez szolgálja mindenekelőtt ugyanis a fogyasztói érdekek érvényesítését, az utazásokra akár több százezer forintot is kifizető fogyasztók információkkal történő ellátása tehát nélkülözhetetlen”.

Az erre vonatkozó rendelet több kötelezettséget is ró a légitársaságokra, például járattörlés esetén a tájékoztatáson felül átfoglalásra, étkezés és frissítők biztosítására, éjszakaiszállás- és transzferszolgáltatásra, ingyenes telefonhívások biztosítására terjed ki a vállalkozások kötelezettsége. Ezenfelül az utast a távolságtól függően

0–1500 kilométer között 250 euró ,

, 1500 kilométer feletti, EU-s tagállamok közötti járatok és 1500–3500 kilométer közötti, EU-s tagállam és 3. országok közötti járatok esetén 400 euró ,

, 3500 kilométer feletti, EU-s tagállam és 3. országok közötti járatok esetén 600 euró

összegű kártalanítás is megilleti, feltéve, hogy a járattörlést nem rendkívüli körülmény okozta, aminek megítélése a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik – sorolta a FEOSZ.

A közleményből kiderült, hogy járat késése esetén hasonló jogok illetik meg az utasokat, azzal, hogy 5 óra várható indulási késés esetén az utas elállhat a további utazástól, és kérheti a jegyár visszatérítését, átfoglalási lehetőség azonban nem illeti meg az utast. Ha pedig valamilyen okból a célországba érkezéskor 3 órát vagy többet késik a járat, akkor az utasnak szintén járhat kártalanítás a korábban részletezett távolságoktól függően ugyancsak 250, 400 vagy 600 euró összegben, hacsak nem rendkívüli körülmény okozta a járat késését.

Joggal adódik a kérdés, mit tegyen az utas, ha a légitársaság nem teljesíti jogszabályi kötelezettségeit. Amellett, hogy a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez fordulhat tanácsért, a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal, az alternatív vitarendezési fórumként működő békéltető testületek, illetve az Európai Fogyasztói Központ is segítséget nyújthat adott panasz megoldása érdekében

– adott tanácsot a FEOSZ.