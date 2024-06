Pintér Sándor: Szélsőségektől mentes a magyar közbiztonság

Pintér Sándor a végzős és esküt tett hallgatóknak gratulálva és őket köszöntve kiemelte, hogy az egyetemi oktatás magas színvonala felkészítette őket a szolgálatra. A tanulmányaikat kitűnő eredménnyel befejező hallgatóktól azt kérte, hogy szolgálatuk ellátásakor is legyenek élenjárók.

„Eddig csak az egyetem elvárásainak kellett megfelelniük, innentől kezdve a szabályokat, törvényeket másokkal is be kell tartatni és meg kell felelni annak a kihívásnak, amelyet a közrend, a közbiztonság biztosítása, a gazdaság működtetése, a határok védelme jelent. Az önök elsődleges feladata a Magyarország fejlődéséhez szükséges közrend biztosítása, az erre veszélyt jelentő személyek elfogása, fogvatartása, a határok védelme és a béke megőrzése" – fogalmazott a tárcavezető.

Pintér Sándor hangsúlyosan említette, hogy Magyarországon az állampolgárok jogkövető magatartással is támogatják a rendvédelmi szervek munkáját és kiemelte, hogy az állampolgári, társadalmi megítélés terén az első helyen szerepelnek a rendvédelem területén dolgozók. A hivatásos állomány tagjainak megbecsülése társadalmi szinten is kiemelkedő.

„Önök garantálják az ország fejlődéséhez szükséges biztonságot, a haza pedig egységbe fog minket” – hangoztatta, egyúttal minden végzős tisztet arra buzdított, hogy védjék meg a hazát.

138 hallgató tett esküt

A végzős hallgatótársai nevében szóló Gáspár Vanda Éva, Lónyay Menyhért tanulmányi díjas pénzügyőr hadnagy többek között elmondta: keményen dolgoztak azért, hogy itt lehessenek, az egyetemi élet izgalmas és kihívást jelentő volt, minden képzés, feladat és a vizsgák is a haza életük végéig tartó szolgálatára való felkészülésüket szolgálta.

A végzős hallgató azt hangsúlyozta, hogy esküjük nemcsak szavak gyűjteménye, hanem valóban minden körülmények között szolgálni kívánják a hazát és készen állnak a szolgálatára, hiszen az egyenruha örökre összeköti őket.

Az eseményen az NKE RTK 138 hallgatója, 96 férfi és 42 nő ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Pintér Sándor, a kormány több más tagja és a rendvédelmi szervek tábornoki kara jelenlétében tette le az esküt az NKE Ludovika Campusán. Az esemény mellé kiadott háttéranyagban többek között azt írták, a végzős hallgatók közül a rendőrségnél 84-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) 24-en, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, míg a büntetésvégrehajtási szervezetnél 17-en kezdik meg szolgálatukat jövő kedden. Közülük többen is kiváló eredményekkel fejezték be tanulmányaikat.

Az MTI beszámolt arról is, hogy a kar képzései folyamatos fejlesztésen és megújuláson mennek keresztül igazodva a kor kihívásaihoz, továbbá a megrendelői igényekhez is, a következő tanévtől új önálló szakként pénzügyi rendészeti, büntetésvégrehajtási és magánbiztonsági alapszakok is indulnak.

Az NKE ismertetése szerint a most végzett hallgatókra biztos elhelyezkedési lehetőség vár, tekintettel arra, hogy a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a NAV, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati szféra részéről is folyamatos a munkaerő iránti igény.

Az eseményen a rendvédelmi szervek vezetői mellett jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Bakondi György, Orbán Viktor miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, Deli Gergely, az NKE rektora, Patyi András alkotmánybíró és Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke is.