A Gránit Banknál megtörtént a kártalanítás az AppStore-incidens miatt

A Gránit Banknál vasárnap megtörtént az ügyfelek kártalanítása. A hivatalos közlemény szerint megérkeztek a visszatérítések a számlájukra a jogosulatlan AppStore terhelések miatt. Sőt, az OTP ügyfelei is folyamatosan megkapják a jogosulatlanul levont összegeket.

Korábban az Index is megírta, hogy a Magyar Nemzeti Bank az ügyfelek haladéktalan kártalanítására szólította fel a bankokat, miután szerdán több olvasónk is azt írta, hogy az Apple Pay váratlanul és teljesen indokolatlanul több tranzakciót is végrehajtott.

A probléma szinte az összes bankot érintette, az OTP ezért felvette a kapcsolatot az Apple-lel. Egyik olvasónktól mindössze 5 perc alatt 74 tranzakcióval 550 ezer forintot vontak le, így a bankja tiltotta a kártyáját.

A jegybank tudomása szerint az Apple a hibás terhelések összegének visszaküldését már megkezdte. A bank kifogásolta a pénzintézetek panaszkezelési gyakorlatát, hogy elfogadhatatlannak tartják az ügyfelek Apple felé terelését. A hiba következtében a magyar ügyfeleknél szerdán 18–20 óra között mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben.

Az MNB információi szerint a technikai probléma csak ebben az időszakban állt fent, a pénteki újabb ügyfélértesítések nem új incidens miatt következtek be, csak a korábbi téves terheléshez kapcsolódó üzenetek voltak.

A Gránit Bank is azonnal cselekedett

A Gránit Bank közleményében azt írta, hogy párhuzamosan több intézkedést tett ügyfelei pénzének biztonsága érdekében.

az egyik ilyen, hogy RÖGTÖN FELVETTE A KAPCSOLATOT AZ APPLE-LEL, LETILTOTTA A JOGTALAN TERHELÉSEKET INDÍTÓ KERESKEDŐI PLATFORMOT ,ÉS MÉG AZ INCIDENS ÉJJELÉN SMST KÜLDÖTT VALAMENNYI BANKI MOBILALKALMAZÁSSAL RENDELKEZŐ ÜGYFELÉNEK, AMELYBEN FIGYELMEZTETTE ŐKET, HOGY BIZTONSÁGUK ÉRDEKÉBEN ÁLLÍTSÁK MINIMUMRA KÁRTYÁIK ONLINE LIMITÉT, AMELYET VALÓS FIZETÉSHEZ BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATNAK.

A Gránit Bank ügyfelei ugyanis a mobilbankhoz tartozó applikációban egy mozdulattal átállíthatják kártyáik ATM, POS és online limitét külön-külön. A figyelmeztetés hatására az elmúlt napokban húszszorosára nőtt a limitállitások száma.

Mint írják, a banknak a Bankszövetség és a kártyatársaságok mellett az Apple-el is folyamatos volt a kapcsolata. A jogtalan terhelésekre vonatkozó bejelentést követően az Apple azonnal tájékoztatta a bankot, hogy a probléma ismert a számukra, dolgoznak a megoldáson és orvosolják a hibát.

Vasárnap meg is érkeztek a jóváírások az Apple-től, amelyek meg is jelentek a károsult ügyfelek számláján. Információink szerint az OTP is megkezdte az ügyfelei kártalanítsását.

A Revolut regionális csapata péntek délután szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében tudatta, hogy ők is észlelték a magyar Apple Store felhasználóknál előforduló problémákat.

Az elmúlt 48 órában több magyar bank is indokolatlan kártyaterhelést kapott egy külső szolgáltató, az Apple műszaki problémája miatt. Korlátozott számú Revolut-ügyfelet is érintett ez a működési zavar, amelyet iparági szinten azonosítottak Magyarországon

– fogalmazott a Revolut a kommünikében.

Hozzátették: helyi csapatuk azon van, hogy az érintettekkel együttműködve a vitás tételeket haladéktalanul rendezzék, majd visszafizessék az összegeket a károsult ügyfeleknek az összegeket visszafizessék.