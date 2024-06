A CIB Banknál is jóváírták az Apple által jogosulatlanul levont összegeket

A CIB Bank is jóváírta az Apple alkalmazásboltjának technikai hibája miatt jogosulatlanul levont összegeket. Korábban az OTP és a Gránit Bank is tájékoztatta az ügyfeleket.

Korábban az Index is megírta, hogy a Magyar Nemzeti Bank az ügyfelek haladéktalan kártalanítására szólította fel a bankokat, miután szerdán több olvasónk is azt írta, hogy az Apple Pay váratlanul és teljesen indokolatlanul több tranzakciót is végrehajtott.

A CIB Bank vasárnapi tájékoztatója szerint az Apple alkalmazásboltjának technikai hibája miatt bekövetkezett téves terhelések rendezése lezárult, az érintett tételek jóváírása megtörtént.

Amennyiben az ügyfeleknek kérdése merülne fel a rendezéssel kapcsolatban, azt kérik, jelezzék a bank felé.

A Gránit Bank is azonnal cselekedett

A Gránit Bank közleményében azt írta, hogy párhuzamosan több intézkedést tett ügyfelei pénzének biztonsága érdekében.

AZ EGYIK ILYEN, HOGY RÖGTÖN FELVETTE A KAPCSOLATOT AZ APPLE-LEL, LETILTOTTA A JOGTALAN TERHELÉSEKET INDÍTÓ KERESKEDŐI PLATFORMOT, ÉS MÉG AZ INCIDENS ÉJJELÉN SMS-T KÜLDÖTT VALAMENNYI BANKI MOBILALKALMAZÁSSAL RENDELKEZŐ ÜGYFELÉNEK, AMELYBEN FIGYELMEZTETTE ŐKET, HOGY BIZTONSÁGUK ÉRDEKÉBEN ÁLLÍTSÁK MINIMUMRA KÁRTYÁIK ONLINE LIMITÉT, AMELYET VALÓS FIZETÉSHEZ BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATNAK.

A Gránit Bank ügyfelei ugyanis a mobilbankhoz tartozó applikációban egy mozdulattal átállíthatják kártyáik ATM-, POS- és online limitét külön-külön. A figyelmeztetés hatására az elmúlt napokban húszszorosára nőtt a limitállítások száma. Mint írják, a banknak a Bankszövetség és a kártyatársaságok mellett az Apple-lel is folyamatos volt a kapcsolata. A jogtalan terhelésekre vonatkozó bejelentést követően az Apple azonnal tájékoztatta a bankot, hogy a probléma ismert a számukra, dolgoznak a megoldáson, és orvosolják a hibát.

Levonások

A probléma szinte az összes bankot érintette, az OTP ezért felvette a kapcsolatot az Apple-lel. Egyik olvasónktól mindössze 5 perc alatt 74 tranzakcióval 550 ezer forintot vontak le, így a bankja tiltotta a kártyáját. A jegybank tudomása szerint az Apple a hibás terhelések összegének visszaküldését már megkezdte. A bank kifogásolta a pénzintézetek panaszkezelési gyakorlatát, elfogadhatatlannak tartják az ügyfelek Apple felé terelését. A hiba következtében a magyar ügyfeleknél szerdán 18–20 óra között mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben.