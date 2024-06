Amikor az emberek többsége újságot választ, akkor, bár azt hiheti, hogy „csak” értékrendet választ, valójában viszont véleményt, olyat, amely nagy valószínűséggel azonos a sajátjával – írta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke vasárnapi Facebook-bejegyzésében, felhívva a figyelmet arra, hogy a sajtó sokkal fontosabb társadalmi intézmény, mint gondolhatnánk.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Gyurcsány Ferenc „A vérhányás és a sajtószabadság – avagy hogyan lett a 444.hu az ellenfelünk” címmel tett közzé egy posztot közösségi oldalán szombaton. A pártelnök az Index egyik műsorának adott interjút, amelyre a 444 véleménycikkben reagált. A politikus szerint az abban foglaltak alapján a lap a politikai ellenfelük lett.

„Köztársaságunk és a sajtó együtt emelkedik fel vagy bukik el. Az ügyes, érdek nélküli, közszolgálati jellegű sajtó, amely képzett intelligenciával tudja, mi a helyes, és azt bátor megcselekedni is, képes megőrizni a közerényt, ami nélkül a nép kormányzata hamisság és utánzás. A cinikus, zsoldoslelkű, demagóg sajtó idővel ugyanolyan alantas népet teremt, mint amilyen önmaga. A hatalom a Köztársaság jövőjének építésére az újságírók eljövendő nemzedékeinek a kezében lesz” – idézte a DK elnöke Joseph Pulitzer 1904-es írását vasárnapi posztjában.

Véleményünk, ítéleteink kialakításakor társas lényként hajlamosabbak vagyunk a nekünk fontos csoportot, közösséget követni, mint önálló döntést hozni – jegyezte meg Gyurcsány Ferenc, hozzátéve, hogy elismert, híres, elfogadott ember követése is megspórolhatja az önálló véleményalkotáshoz szükséges tájékozódást, elemzést, a mérlegelés fáradságos munkáját.

– írta a Demokratikus Koalíció elnöke. Megjegyezte, hogy az ellentétes állásponttal való találkozás diszkomfortot okoz, arra kényszeríti az embert, hogy újra átgondolja saját véleményének helyességét. „Jegyezzük meg, hogy az újságot, internetet olvasók többsége mindezzel sokkal kevésbé van tisztában, mint gondolnák és gondolnánk, többségüknek az az önképe, hogy azért olvas, hogy tájékozódjon” – tette hozzá.

Nincs okunk viszont azt hinni, hogy az újságíró-iskolák mindezt ne tanítanák meg a növendékeknek, hogy az újságírószakma ne értené ezeket a társas lélektani folyamatokat – olvasható Gyurcsány Ferenc posztjában.

„A demokratikus sajtónak kulcsszerepe van a demokratikus társadalom megszervezésében, fenntartásában, mert normát, mintát közvetít és teremt. A demokratikus nyilvánosság az embereket összetartó láthatatlan kapocs láthatatlan szövedéke, ami a tömegből népet formál. A köznyilvánosság minősége nem egyszerűen a társadalom minőségének tükre, hanem annak a közösség vezetőivel közel egyenrangú alakítója” – fogalmazott a pártelnök. Meggyőződése, hogy a nyilvánosságnak ezt a szerepét sokkal többen nem értik, mint ahányan igen, sokkal többen nem vállalják ennek felelősségét, mint ahányan igen.

Demokratikus, hazafias sajtó nélkül nincs erős, demokratikus Magyarország. És ha a mostaninál jobb országot akarunk, akkor mindenkinek meg kell tennie a maga dolgát azon túl is, hogy másoknak tanácsot adjon arról, hogy nekik mit kellene tenniük. Mi egypár dolgot mostantól másként teszünk. Ebben az értelemben magunkkal is megküzdünk. Igaz, ha kell, másokkal is