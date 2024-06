Döntött a kormány, régi-új csapattagokkal erősítene a pozíciókon

Hivatalosan is kinevezték Varga-Bajusz Veronikát államtitkárnak, de a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter is nevezett ki miniszteri biztosokat. A nevekben nagy meglepetés nincs, Budai Gyula és Ferencz Orsolya továbbra is a megszokott területekért felel.