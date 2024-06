Berobbanhat az új Covid-variáns, a FLiRT, már Magyarországon is éberek a szakemberek

Az Egyesült Államokban azonosított omikron variáns koronavírus, a FLiRT Magyarországon is megjelenhet, a virológusok már hetek óta készülnek az esetszámok növekedésére. Kemenesi Gábor virológus szerint aki forgalmas helyekre megy a nyári sportrendezvények vagy a nyaralása idején, főleg ha idős vagy krónikus betegsége van, hordjon maszkot.

Magyarországon is megjelenhetett az új Covid-variáns, a FLiRT – mondta Kemenesi Gábor virológus az RTL Híradónak. A nyár beköszöntével a légúti vírusok gyorsan elhalnak.

A koronavírust kivéve, amelynek újabb mutánsai keltenek aggodalmat a szakértők körében azok után, hogy a fertőzések száma erősen emelkedik világszerte.

A vuhani változatot követte a delta, majd az omikron, jelenleg pedig az omikron JN.1 változatának egyik alváltozata, a FLiRT terjed. A FLiRT alváltozatait az Egyesült Államokban azonosították – KP.3 és LB.1 –, azonban immár Olaszországban is rohamosan nőnek az esetszámok.

Ehhez a sportrendezvények – például a labdarúgó-Európa-bajnokság és az olimpia –, valamint a nyári utazások is hozzájárulnak. Már hetek óta készülnek arra a virológusok, hogy a betegség nyáron berobban.

A vírusnál teljesen természetes folyamat, hogy változik. Mindig ahhoz képest változik, amilyen a helyzet. Jelen pillanatban a bolygón már végigment, folyamatosan jelen van. Teljesen természetes, hogy csiszolgatja magát. Ami érdekessé teheti a történetet, és a Covidra ez jellemző lehet, azok a nyári csúcsok. Elindultak az esetszámok bizonyos területeken felfelé

– fogalmazott az RTL-nek Kemenesi Gábor virológus.

A FLiRT általános légúti fertőzéses tünetekkel – lázzal, fejfájással, orrfolyással – jelentkezik, a szag- és ízérzék elvesztése kevésbé jellemző.

A maszkviselés segíthet, hamarosan érkezhet a vakcina

A virológus szerint ritkán fordul elő, de a fertőzés egészséges fiataloknál is okozhat komoly szövődményeket. Azonban kifejezetten vigyázniuk kell a vírusváltozattal az időseknek, a krónikus és daganatos betegeknek, valamint a szervátültetetteknek.

Ha valaki olyan helyre megy, ahol lehet tudni, hogy esetleg sok eset van, vagy még kockázati csoportba is sorolható az illető, akkor annak azt lehet javasolni, hogy a befelé is szűrő FFP-maszkokat hordja – fogalmazott a virológus, aki szerint az oltást folyamatosan alakítják a vírus-variánsokhoz, így a FLiRT-hez is meglesz a megfelelő vakcina hamarosan.