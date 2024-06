Átalakuló politikai tér vagy utolsó esély Orbán Viktoréknak az új pártszövetség létrejötte?

Egy héten belül kell frakciót alapítani az Európai Parlamentben, amihez hét országból 23 képviselőre van szükség.

„Az eddigi hírek alapján mind a korábbi lengyel kormánypárt, mind a volt szlovén és az jelenlegi szlovák kormánypárt is csatlakozhat a frakcióhoz, így biztosan úgy írták alá a kiáltványt, hogy megtervezték a frakció létrehozását” – nyilatkozta az Indexnek Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, patrióta kiáltványt fogadott el az európai jövőért Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap délelőtt Bécsben Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, valamint Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével közösen.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az aláírt dokumentumot is rendelkezésre bocsátotta. A felek a patrióta kiáltványt egy közös sajtónyilatkozattal erősítették meg.

Mráz Ágoston Sámuel felidézte, hogy a magyar kormányfő a vasárnapi bejelentéskor azt is megígérte, hogy ez lesz a legnagyobb jobboldali európai pártszövetség, így tehát szerinte kijelenthető, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek ambíciózus céljai vannak..

Ha megmarad az Identitás nevű párt és az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció, akkor a most bejelentett hazafias szövetséggel együtt egy hárompárti jobboldali koalíciós szövetség is létesülhet, amely átalakíthatja a teljes európai politikai teret. Az úgynevezett háborúpári koalícióval szemben, ami a személyi kérdéseket eldöntötte a most záruló héten, egy új politikai erőközpont jöhet létre. Így az európai politika eddigi domináns jellege egy kétpárti, versengő struktúrává alakulhat át