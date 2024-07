Kell-e temetni a hazai közvélemény-kutató szakmát?

A demokratikus népképviseleti rendszerekben tartott választások általában a közvélemény és a sajtó figyelmének középpontjában állnak. Mind a hétköznapi emberek, mind a politikusok minél pontosabb képet szeretnének kapni az országban zajló folyamatokról, a pártok között fennálló erőviszonyokról, valamint egyes közéleti témák megítéléséről. Igaz ez egy-egy aktuális választáshoz közeledve, de ciklusok között is. Talán éppen a pontosság iránti fokozott igény váltott ki heves kritikát az elmúlt évek „téves” becslései kapcsán. A 2020-as amerikai elnökválasztás az elmúlt négy évtized legnagyobb hibájaként vonult be a történelembe. Franciaországban ugyancsak történelmi szintű malőr történt 2017-ben, ahogy Nagy-Britanniában is láthattunk hasonlót. Mindezen választási fiaskók jelentős médiafigyelmet kaptak, melynek eredményeképp a politikai közvélemény-kutatások megbízhatósága megkérdőjeleződött. Magyarországon a 2019-es önkormányzati és a 2022 országgyűlési választás adott okot a kutatások megbízhatóságát firtató kritikákra. De vajon valóban válságban van-e a közvélemény-kutató szakma, ténylegesen beszélhetünk-e tévedések sorozatáról?