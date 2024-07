Legalább 31 külföldi állampolgár került egy budapesti kórház toxikológiai osztályára június végén, miután egy THCJD nevű anyagot tartalmazó gumicukorkát fogyasztottak. A betegeknél napokig beszéd- és mozgásképtelenség lépett fel, de az sem kizárt, hogy maradandó károsodásuk lesz. A pszichoaktív édességet egy belvárosi kendershopban árulták. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság is nyomozást indított.

Magatehetetlenül, félig kómában feküdtek egy budapesti kórház toxikológiai osztályán azok a külföldiek, akik egy THCJD nevű anyagot tartalmazó édességet fogyasztottak – számolt be róla a Blikk. Úgy tudják, hogy az első esetet június 21-én pénteken regisztrálták, azóta pedig összesen 31 beteg érintett az ügyben.

A THCJD nevű anyagot tartalmazó gumicukorkát Budapesten, a Váci utcában található kendershopban vásárolták a fogyasztók. A termék öt darab édességet tartalmaz, amely 15 ezer forintba kerül. A csomagoláson a gumicukor kábító hatását is feltüntették. Mint írták, a THCJD egy pszichoaktív kannabinoid, amely hasonló szerkezetű, mint a THC. Hatása valószínűleg intenzívebb és hosszabban tart.

A legtöbb betegnél ugyanazt a kábítószeres gumicukorkát azonosították. egyiküknél egy számla is volt, amely a Váci utcai kendershophoz VEZETETT.

A lap informátora szerint egy jordániai házaspár napokra eltűnt Budapesten, majd Airbnb-lakásukban, a saját ürülékükben fekve találtak rájuk. Egy másik beteg hozzátartozója szerint az érintettek napokig beszélni és mozogni sem tudtak, és a kómához hasonló állapotba kerültek.

Halált vagy maradandó károsodást is okozhat

„Ha valami ilyen súlyos, napokig tartó, kómához hasonló állapotot okoz, akkor sajnos előfordulhat akár maradandó károsodás is, attól függően, hogy az agyban mire hatott a szer” – nyilatkozta a lapnak Funk Sándor addiktológus. Hozzátette, hogy elképzelhető, hogy a betegek nem épülnek fel teljesen. A szer a demenciára hasonló tüneteket, feledékenységet és elbutulást is okozhat, de akár vegetatív problémák is előfordulhatnak.

Az addiktológus szerint a THCJD nevű anyagot tartalmazó gumicukor valószínűleg egy szintetikus kannabioid, amely kis mennyiségben is rendkívül hatásos. Mint mondta, ezek az anyagok annyira veszélyesek, hogy akár haláleseteket is okozhatnak.

A rendőrség is vizsgálja az ügyet

Szenvedélykeltés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást, mert az elmúlt napokban többen – köztük fiatalkorúak – kerültek kórházba, miután egy belvárosi CBD-shopban vásárolt gumicukor fogyasztását követően rosszul lettek” – közölte a Blikk megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Hozzátették, hogy a nyomozók az üzlet teljes gumicukorkészletét lefoglalták, amit szakértői vizsgálatnak is alávetnek.