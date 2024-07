Schiffer András és Vona Gábor sem hagyta annyiban, keményen visszaszóltak Gyurcsány Ferencnek

„Legyen világos, hogy 2014-ben kétharmada volt a Fidesznek, azért teljesen egyértelműen első helyen az LMP és akkori vezetője, Schiffer András a felelős, második helyen pedig a Jobbik és akkori vezetője, Vona Gábor” – többek között így fogalmazott kedden Gyurcsány Ferenc. A pártelnök álláspontjáról itt írtunk részletesen.

Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke öt pontban reagált Gyurcsány Ferenc gondolataira:

Schiffer András a következő mondatot emelte ki Gyurcsány Ferenc mondandójából: „Ha együtt indultak volna, megértették volna, hogy csak így, valamilyen együttműködésben lehet megverni a Fideszt, akkor nem a Fidesznek van kétharmada, hanem nekünk van jelentős többségünk. Nem azért, mert a Gyurcsány akart külön indulni. A Jobbik vezetőjét Vona Gábornak hívják, az LMP vezetőjét Schiffer Andrásnak hívják.”

Kedves Fletó! Nem lenne sportértéke felhánytorgatni, kinek a kormányzását követte az első és mindent meghatározó kétharmad, kinek a pártelnöke uszított a 2010-es kampányban a „kispártok” ellen, jóllehet, ha az LMP mellett az MDF is bent van, nincsen fideszes kétharmad, azt is hagyjuk, milyen fényes sikert aratott ez az összefogásprojekt, amit még mindig nem bírsz elengedni, legutóbb 2022 tavaszán, no meg – igaz, kicsiben – néhány hete is. Csupán egyetlen csúsztatásra szeretném felhívni becses figyelmedet : ha én 2014-ben akár csak szóba álltam Vona Gáboral vagy Novák Előddel, olyan nácizást kaptam tőled is, kedves feleségedtől is és a szóvivődtől is, hogy a fal adta a másikat. Most pedig, ha jól értem, Vonát és engem hibáztatsz azért, hogy 2014-ben nem volt összefogás az MSZP/DK, a LMP és a Jobbik között? Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer