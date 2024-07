Megállapodott a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet

Július 1-jén, a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet hatályba lépésének napján aláírták a Honvédelmi Minisztérium (HM) és Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) együttműködési megállapodását Budapesten – írta a honvedelem.hu.

A tárca képviseletében Czermann János, a HM stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, a HÉSZ részéről Bazsik István elnök látta el kézjegyével a dokumentumot, amely a jövőben is garantálja a Magyar Honvédségben szolgáló katonák érdekképviseletét.

Emlékeztetnek, hogy az Országgyűlés 2023. december 12-én módosította az Alaptörvényt, melynek értelmében a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjainak jogállásáról a parlament helyett a kormány rendelkezhet. A módosított Alaptörvény emellett azt is kimondja, hogy „a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben szakszervezet nem alakulhat és tevékenykedhet”.

A cikkben kiemelik: a haza védelme nemzeti ügy, miként ez immár az Alaptörvény szövegében is szerepel.

A jogalkotói szándék az, hogy – különösen a háborús időkre való tekintettel – a honvédelmi szervezetek iránti közbizalom fennmaradjon, illetve, hogy a honvédelmi szervezetek jogszerű és rendeltetésszerű működése, szolgálati feladatainak ellátása semmilyen körülmények között ne lehessen veszélyeztetve.

A Honvédelmi Minisztérium még az Alaptörvény-módosítás előtt felvette a kapcsolatot a katonák érdekeit a tavalyi év végéig képviselő, 1991 óta működött Honvédszakszervezettel, hogy a Magyar Honvédségben szolgálók érdekképviselete a megváltozott jogi környezetben is – annak megfelelően – változatlanul megvalósuljon.

A tárca 2023 novemberében közleményben jelezte: elismeri a katonák érdekképviseleti jogát, egyben a katonák egyetlen reprezentatív érdekképviseletének alapjogokból adódó működését, a Honvédszakszervezet (HOSZ) jogutódjának, egyesületként történő további működését pedig – a katonák egyetlen reprezentatív érdekképviseleteként – támogatja.

Így alakult meg 2023 decemberében a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet, mely „egyéb törvény alapján működő egyesületként” tölti be a HOSZ korábbi szerepkörét. Ezt követően megkezdődött a tárca és a HÉSZ hosszútávú megállapodásának közös kidolgozása, a katonák különleges jogállásának figyelembevételével – írták.

A több hónapos előkészítést követően megszületett megállapodás aláírásakor Czermann János elmondta: a HM továbbra is biztosítja mindazokat a működési feltételeket az érdekképviseleti szervezet számára, amelyeket korábban a HOSZ részére is biztosított.

Újra alkottuk az együttműködésünket a volt Honvédszakszervezettel, amely szervezeti formát váltott. Ez az átalakulás jól illeszkedik abba a keretbe, amit a ma hatályba lépett új, honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet is közvetít. Az új jogállási struktúrában nagyban szeretnénk támaszkodni a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet munkájára, hiszen ők tudják segíteni az új jogszabály alkalmazását, az ahhoz kapcsolódó különböző információk áramlását

– mondta a helyettes államtitkár.

„Az együttműködésünk kiváló volt eddig is, örömmel írtuk alá a megállapodást. Nyilván most egy kicsit nehezebb feladat vár ránk, rengeteg jogszabályi változás van, amelyre nekünk is reagálni kell” – fogalmazott Bazsik István, a HÉSZ elnöke.

Az érdekképviseleti szervezet vezetője hozzátette: igyekeznek majd minél több információt gyűjteni a HÉSZ által képviselt állománytól, a tárcánál jelezni a katonák részéről felmerülő változtatási igényeket, aktív együttműködéssel segíteni a minisztérium munkáját – számolt be az MTI.