Eltemették Tompos Kátyát

Tompos Kátyát a napokban a Farkasréti temető 31-es parcellájában kísérték utolsó útjára – írja a Blikk. A lap szerint pár nappal ezelőtt kerülhetett sor a búcsúztatóra.

A síremléken többnyire fehér rózsákból álló koszorúk voltak, az egyik szalagon a színésznő édesanyja üzent a lányának egy idézettel.

Kálnási Anikó, Tompos Kátya menedzsere és jóbarátja korábban elmondta a lapnak, hogy a családtagok kérésére nem volt nyilvános a temetés, csak a szűk család, a barátok és a kollégák vettek részt rajta.



Utólag nyilvánosságra hozzuk majd, hol temettük el Kátyát, azért, hogy a rajongók is leróhassák a kegyeletüket, de szeretnénk ezt a búcsút bensőségesen átélni, főleg azért, mert maga Kátya is visszahúzódó ember volt, aki kerülte a felhajtást. Éppen azért rendeztük a múltkori virrasztást, hogy mindenki, aki szerette, méltó módon elköszönhessen tőle

– fogalmazott Kálnási Anikó.

Énekesként és színészként is sikeres volt

Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. 2001 és 2005 között a Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakára járt. Az egyetem elvégzése után 2005–2007-ben a József Attila Színház tagja volt, majd 2007–2008-ban a Bárka Színházban szerepelt. 2008 és 2018 között a Nemzeti Színház tagja volt. Országos ismeretségre tett szert a Vacka Rádió folytatásos mesehangjáték főszerepével.

Énekes szerepei sorában fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013-ban Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze. Több filmben játszott főszerepet, látható volt a Valami Amerika 2-ben (2008), a Poligamyban (2009), a Köntörfalakban (2010), a Nőm, nejem, csajomban (2012), a Coming Outban (2013), a Valami Amerika 3-ban (2018), vagy a Most van most (2019) című alkotásban.

Munkásságát 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott.

Hosszan tartó betegség után, 41 évesen halt meg május 31-én, pénteken hajnalban.