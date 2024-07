Újabb videó jelent meg az Árpád hídi halálos balesetről

Mint korábban írtuk, három autó ütközött össze az Árpád híd Pestről Budára vezető oldalán szerdán késő este. A balesetben hárman meghaltak és többen megsérültek, a balesetet egy elrabolt taxival okozhatták. Az incidens következményeiről korábban szintén napvilágot látott egy felvétel.

Azóta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy rövid sajtótájékoztatón számolt be a történtekről, és többek közt az is kiderült, hogy a tragédiát okozó férfit nem sokkal a baleset előtt már előállították kábítószerfogyasztás miatt, de elengedték.

Azóta a közösségi médiába került fel egy fedélzeti kamerás videót, amelyet egy közelben haladó autós készített.

A felvételen 00:07-től kezdve látszik az a forgalommal szemben haladó taxi, amellyel a vétkes sofőr a halálos balesetet okozta. A videóból az is látszik, hogy a sofőr a megengedettnél jóval gyorsabban haladhatott, miután rendkívül hamar maga mögött hagyta a vele azonos irányba közlekedő járműveket.

Öt másodperccel később, 00:12-nél már sűrű füstöt lehet látni távolabb, addigra már megtörtént az ütközés.

Ekkor látszik az is, hogy a baleset miatt lassítani kezdenek a hídon haladó autók, majd később a videó készítője el is halad a balesetező autók mellett. A feltorlódó kocsisor végén nem sokkal később egy mentőautó is látható, amint bekapcsolja a vészvillogóját.

Nemrég az is kiderült, hogy a balesetek egyik áldozata Schadl György bírósági ügyének egyik tanúja lehetett.